경기도, 2026년 '야생동물 생태보전학습 교육운영' 사업설명회 개최

어린이·청소년 대상 '야생동물 생태보전학습 교육운영' 사업 안내

경기도가 2026년도 '야생동물 생태보전학습 교육운영 사업' 추진에 앞서 사업 참여를 희망하는 기관·단체를 대상으로 오는 12월 16일 연천군 소재 경기북부야생동물구조관리센터(전곡읍 양연로1113번길 179-16)에서 사업설명회를 개최한다.

경기도가 오는 12월 16일 연천군 소재 경기북부야생동물구조관리센터에서 사업설명회를 개최한다. 경기도 제공

'야생동물 생태보전학습 교육 운영' 사업은 도민의 생태감수성과 생명존중 인식을 높이기 위해 마련한 체험형 교육 프로그램이다. 어린이와 청소년을 대상으로 가족 단위 또는 학교 등 단체 중심으로 운영되며, 생태보전의 필요성을 쉽게 배우고 실천할 수 있도록 구성돼 있다.

교육의 주요 내용은 경기도 야생동물구조관리센터 소개와 야생동물의 생태, 구조되는 주요 원인, 사람과 동물의 공존 방법 등을 다룬다. 또한 동물 인형을 활용한 '일일 수의사 체험' 등 어린이 눈높이에 맞춘 프로그램도 포함돼 있어 참가자들의 높은 만족도를 얻고 있다.

이번 설명회에서는 사업 개요를 비롯해 공모 절차, 신청 시 유의사항, 보조사업자 선정 기준 등을 상세히 안내한다. 아울러 사업 신청서, 사업 계획서 등 관련 서식의 작성 요령을 예시를 통해 설명하며, 보탬e 보조금관리시스템에 대한 안내도 할 예정이다.

설명회는 사전 신청을 통해 참석할 수 있으며, 참여를 원하는 기관과 단체는 신청서를 작성하여 담당자 전자우편으로 제출하면 된다. 설명회에 대한 자세한 사항은 경기도청과 경기도 동물보호복지플랫폼 누리집에서 확인할 수 있다.

사업 공모는 사업설명회 이후 2026년 1월 초 경기도청 누리집에 별도 공고를 통해 진행될 예정이다. 도는 이번 설명회를 통해 야생동물 생태보전 교육에 관심과 역량을 갖춘 전문적인 사업자를 적극 발굴할 계획이다. 체계적인 교육 기획과 현장 운영 경험이 풍부한 기관과 단체의 활발한 참여를 기대하고 있다.

이연숙 경기도 동물복지과장은 "설명회는 도내 야생동물 보호와 생태교육에 관심 있는 기관과 단체가 사업에 적극 참여할 수 있도록 돕기 위한 자리"라며 "경기도는 생태보전 인식 확산을 위한 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



