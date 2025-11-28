카카오페이, 노동부 주관 일·생활 균형 우수기업 선정

완전선택근무제, 안식휴가, 생애주기별 가족친화 지원제도 적용

카카오페이 close 는 고용노동부 주관 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 27일 선정됐다고 28일 밝혔다.

대한민국 일·생활 균형 우수기업은 근로자의 일·생활 균형을 위해 유연근무 활용, 근로시간 단축, 휴가 사용, 일·육아 병행 등에서 실적이 탁월한 기업을 시상하는 제도다. 선정 기업은 정기 근로감독 면제, 금융상 및 정부 지원 사업 우대, 금리 우대 등 혜택을 받는다.

카카오페이는 업무 몰입도와 삶의 질을 함께 높이기 위해 일하는 방식의 혁신을 추구해왔다.

완전선택근무제를 도입해 구성원이 업무 몰입도와 생산성을 극대화할 수 있는 최적의 근무 시간을 설계하도록 한다. 매달 마지막 금요일은 전사 휴무일인 리프레시 데이로 운영한다. 3년 근속 시 30일의 유급 안식휴가, 휴가비 200만원 등 재충전 기회를 준다.

생애주기별 맞춤형 가족친화 지원 제도도 안착했다. 카카오페이는 배우자 태아 검진 휴가, 입양휴가, 육아휴직(최대 2년), 입학기 단축근무 등 생애 주기별로 유용한 휴가 및 휴직 지원 제도를 운영 중이다.

카카오페이 관계자는 "사용자가 마음 놓고 쓸 수 있는 금융 서비스를 만들려면 회사 구성원들이 마음 놓고 일할 수 있는 기업문화를 갖춰야 한다"며 "자율과 책임이 뒷받침하는 유연한 근무 제도로 임직원 일과 삶의 균형은 물론 기업 지속 가능성도 높여나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



