본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

카카오페이, 노동부 주관 일·생활 균형 우수기업 선정

문채석기자

입력2025.11.28 08:49

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

완전선택근무제, 안식휴가, 생애주기별 가족친화 지원제도 적용

카카오페이 는 고용노동부 주관 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 27일 선정됐다고 28일 밝혔다.


카카오페이, 노동부 주관 일·생활 균형 우수기업 선정
AD
원본보기 아이콘

대한민국 일·생활 균형 우수기업은 근로자의 일·생활 균형을 위해 유연근무 활용, 근로시간 단축, 휴가 사용, 일·육아 병행 등에서 실적이 탁월한 기업을 시상하는 제도다. 선정 기업은 정기 근로감독 면제, 금융상 및 정부 지원 사업 우대, 금리 우대 등 혜택을 받는다.

카카오페이는 업무 몰입도와 삶의 질을 함께 높이기 위해 일하는 방식의 혁신을 추구해왔다.


완전선택근무제를 도입해 구성원이 업무 몰입도와 생산성을 극대화할 수 있는 최적의 근무 시간을 설계하도록 한다. 매달 마지막 금요일은 전사 휴무일인 리프레시 데이로 운영한다. 3년 근속 시 30일의 유급 안식휴가, 휴가비 200만원 등 재충전 기회를 준다.


생애주기별 맞춤형 가족친화 지원 제도도 안착했다. 카카오페이는 배우자 태아 검진 휴가, 입양휴가, 육아휴직(최대 2년), 입학기 단축근무 등 생애 주기별로 유용한 휴가 및 휴직 지원 제도를 운영 중이다.

카카오페이 관계자는 "사용자가 마음 놓고 쓸 수 있는 금융 서비스를 만들려면 회사 구성원들이 마음 놓고 일할 수 있는 기업문화를 갖춰야 한다"며 "자율과 책임이 뒷받침하는 유연한 근무 제도로 임직원 일과 삶의 균형은 물론 기업 지속 가능성도 높여나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기