경제
일반

10월 반도체 생산 -26.5% 급감…산업생산 -2.5%(상보)

세종=이은주기자

세종=이동우기자

입력2025.11.28 08:39

수정2025.11.28 08:47

숏뉴스
10월 산업활동동향

10월 반도체 생산이 급감하면서 전산업생산은 한 달 만에 마이너스로 전환했다. 반도체 생산은 1982년 10월 이후 43년 만에 가장 크게 감소했다. 긴 추석 연휴와 민생회복 소비쿠폰 지급 영향으로 소매판매는 전월보다 3.5% 증가했지만, 긴 연휴의 영향으로 설비투자와 건설기성은 두 자릿수의 감소세를 나타냈다.

10월 반도체 생산 -26.5% 급감…산업생산 -2.5%(상보)
국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 10월 산업활동동향’을 보면 전산업생산은 공공행정에서 생산이 늘었으나 광공업, 건설업, 서비스업에서 생산이 줄면서 전월보다 2.5% 감소했다. 2020년 2월(-2.9%) 이후 가장 크게 감소한 것이다. 광공업 생산은 반도체에서 생산이 -26.5% 줄면서 전월대비 -4.0% 감소했다.


특히 반도체 생산은 1982년 10월(-33.3%) 이래로 43년 만에 가장 크게 감소한 것으로 나타났다. D램과 플래시 메모리 등 메모리 반도체 생산 감소 영향이 컸다. 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “다만 반도체는 지난달 역대 최고치를 기록한 기저효과가 있었던 데다가, 최근 들어 반도체 가격이 20% 가까이 급등한 데 따른 영향이 있었다”며 “숫자상으로는 크게 감소했지만 전체적인 반도체 업황 자체는 좋은 것으로 보고 있다”고 설명했다. 그는 "산업생산은 물량 지수를 산출하다 보니까 큰 급격한 반도체 가격 상승이 전체적으로 물량을 좀 감소시키는 효과도 있다"고 덧붙였다.

광공업 생산에서 제조업만 떼서 보면 생산은 전월보다 3.9% 감소했다. 전년동월대비로도 제조업 생산은 -8.3% 감소한 것으로 나타났다. 제조업 출하도 전월보다 -2.2% 감소했다. 다만 제조업 재고는 전월보다 1.9% 감소한 것으로 나타났다. 서비스업 생산은 보건·사회복지(1.7%), 예술·스포츠·여가(9.4%)에서 늘었지만, 도소매 (-3.3%) 등에서 줄면서 전월보다 -0.6% 감소했다. 도소매업의 경우 건축자재 도매업, 기타 전문 도매업에서 감소가 두드러졌다는 설명이다.


지난달 설비투자는 전월 대비 14.1% 감소한 것으로 나타났다. 반도체제조용기계 등 기계류(-12.2%) 및 자동차 등 운송장비(-18.4%)에서 투자가 모두 줄어들었다.


건설기성 역시 건축(-23.0%) 및 토목(-15.1%)에서 공사실적이 모두 줄어 전월보다 -20.9% 감소했다. 1997년 7월 통계 작성 이래 최대 감소다. 지난 9월 11.4% 늘면서 반등에 성공했지만 한 달 만에 마이너스로 전환했다. 이 심의관은 “건설 사업 자체가 좋지 않은 가운데 긴 연휴 등 영향으로 실질적인 조업일수가 감소한 영향이 미쳤을 것으로 보인다”고 설명했다.

소매 판매는 전월대비 3.5% 증가한 것으로 나타났다. 2023년 2월(6.1%) 이후 32개월 만에 최대로 증가했다. 국가데이터처는 10월 추석 연휴 효과와 함께 민생회복 소비쿠폰 등 정부의 소비 진작책 시행 등이 영향을 미쳤다고 설명했다. 승용차 등 내구재(-4.9%)에서 판매가 줄었지만, 음식료품 등 비내구재(7.0%), 의복 등 준내구재(5.1%)에서 판매가 늘어 전월보다 증가했다.


현재의 경기 흐름을 살펴볼 수 있는 동행종합지수 순환변동치는 99.0(2020년 100 기준)으로 전월보다 0.4포인트 하락했다. 향후 경기를 내다볼 수 있는 선행종합지수 순환변동치는 102.2로 전월 대비 보합을 기록한 것으로 나타났다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

