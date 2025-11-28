전통·천문 지식 결합한 '물때지식', 국가무형유산 된다

조선 시대 이전부터 이어진 전통 지식 체계

조선 시대 물때 기록의 기준인 김포 조강(祖江) 일대 AD 원본보기 아이콘

전통과 천문 지식이 결합한 '물때지식'이 국가무형유산 종목으로 지정된다.

국가유산청은 한 달간 각계 의견을 수렴하고, 대국민 설문조사를 거쳐 지정 여부를 결정한다고 28일 밝혔다. 보편적으로 공유·향유된 점을 고려해 특정 보유자나 보유단체는 두지 않는다.

물때지식은 밀물과 썰물이 만들어내는 바닷물의 주기적 변화를 이해하는 전통 지식체계다. 태양과 달의 인력으로 발생하는 조수간만의 차와 조류의 변화를 일정한 주기로 정리한 역법적 체계 등으로 널리 알려져 있다.

이 지식체계는 자연환경을 관찰하고 경험을 축적한 전통 지식에, 지구와 달의 관계를 역법으로 표현한 천문 지식이 결합한 형태다. 어민들의 어업활동은 물론 염전·간척·노두 이용·뱃고사 등 해안 지역의 일상생활에서 필수적으로 활용됐다.

문헌 기록도 방대하다. 하루 단위의 밀물·썰물 정보는 '고려사'에 등장하고, 보름 주기의 물때 명칭은 '태종실록'에 기록돼 있다. 조선 시대 이전부터 15일 주기의 물때 순환 체계를 인식하고 활용했음을 보여준다.

금강의 물때를 기록한 해조문 바위 원본보기 아이콘

조선 후기에는 강경포구의 조석 현상을 바위에 새겨 남기거나, 실학자 신경준이 '조석일삭진퇴성쇠지도'를 제작해 조강·제주·중국 절강·오월 지역의 조석 시간을 비교하는 등 지역별 독자적 물때 체계도 연구됐다.

국가유산청 관계자는 "조수간만의 차가 큰 서해안과 남해안 주민들에게 필수적인 생활지식이었다"며 "어촌 생업과 해양 문화 연구의 기초 자료로서 학술 가치가 크다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



