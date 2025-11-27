본문 바로가기
이천 부발~잠실역 광역버스 신설 확정…내년 운행 개시 목표

정두환기자

입력2025.11.27 15:32

경기도 이천시는 최근 국토교통부 대도시권광역교통위원회 심의에서 부발읍에서 서울 잠실역을 잇는 직행 좌석 광역버스 노선 신설이 확정됐다고 27일 밝혔다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회가 신설을 확정한 이천 부발읍~잠실역 간 광역버스 노선도. 이천시 제공

국토교통부 대도시권광역교통위원회가 신설을 확정한 이천 부발읍~잠실역 간 광역버스 노선도. 이천시 제공

이번에 확정된 노선은 부발읍 응암리를 기점으로 신하리~증포동~백사IC를 거쳐 잠실광역환승센터까지 직행 연결하는 것이다. 시는 운송 사업자 선정과 면허 절차를 거쳐 내년 중 운행을 개시한다는 계획이다.


이 노선이 개통되면 이천시의 광역버스 노선은 기존 G2100번, 3401번을 포함해 3개로 늘어난다. 시는 특히 노선 신설로 잠실 방면 접근성이 향상되고 G2100번 혼잡이 완화될 것으로 기대한다.

김경희 이천시장은 "신규 노선 운행 개시에 필요한 행정절차를 신속히 추진할 것"이라며 "앞으로도 광역교통 확충을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

