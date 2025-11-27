크리스마스 분위기 물씬…인스파이어, 윈터 원더랜드 캠페인

겨울 시즌 콘텐츠 공개

숙박 패키지·다이닝·미디어아트 등

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 겨울 시즌을 크리스마스와 연말 분위기를 느낄 수 있는 '윈터 원더랜드' 캠페인을 전개한다고 27일 밝혔다.

숙박 패키지와 다이닝 프로모션, 오로라 미디어 아트, 로툰다의 아름다운 조형물을 비롯한 데코레이션 등을 선보이는 행사다. 리조트 중심부에 위치한 대형 원형홀 로툰다는 올해 선물 공장에서 영감을 얻은 '윈터 원더랜드 기프트 팩토리(Winter Wonderland Gift Factory)'로 변신한다. 선물을 준비하는 팩토리 베어들의 매력적인 스토리를 담아 방문객들에게 감동과 생동감 넘치는 시각적 경험을 선사할 예정이다.

디지털 엔터테인먼트 거리 오로라의 미디어 아트는 겨울 시즌에 맞춰 '산타 빌리지'와 '오로라 익스프레스'를 준비했다. 황금빛 궤적을 그리며 머리 위로 날아가는 썰매와 산타를 만나고, 기차 소리와 함께 겨울 밤하늘에 피어나는 크리스마스의 마법 같은 분위기를 느낄 수 있다. 이 밖에도 '선물 박스' 콘셉트의 포토존과 크리스마스트리 등 리조트 전체를 크리스마스 무드로 물들인다.

다음 달 20일부터 25일까지는 오후 5시 30분과 8시에 동화 속 호두까기 인형들이 리조트 내부를 행진하는 퍼레이드와 함께 기프트 팩토리에서 만들어진 스위츠를 나눠준다.

이 밖에 레드, 퍼플, 골드 컬러의 풍성한 초콜릿 오너먼트가 돋보이는 트리 형태의 '시그니처 케이크'를 비롯해 '마이클 조던 스테이크 하우스'의 디너 코스와 플라워 부케가 포함된 '윈터 원더랜드 로맨틱 패키지'도 만나볼 수 있다.

