본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

김수영 광주 서구의원 "전통시장 주차장 무료 이용시간 늘려야"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.26 18:41

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주차장 조례 일부개정조례안 '상임위' 통과

김수영 광주 서구의원은 제336회 정례회에서 발의한 '광주광역시 서구 주차장 조례 일부개정 조례안'이 26일 해당 상임위를 통과했다고 밝혔다.

김수영 의원.김수영 의원 제공

김수영 의원.김수영 의원 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 개정 조례안을 통해 전통시장 주차장 무료 이용시간을 기존 20분에서 30분까지 늘리며, 정기주차요금(전일)을 신설된다.


김 의원은 "전통시장은 지역경제의 근간이지만 접근성과 편의가 부족해 경쟁력이 떨어지는 문제가 있었다"며 "이번 개정은 시장을 더 쉽게 방문하고 오래 머물 수 있게 하는 실질적인 지원 조치이다"고 말했다.

이어 "지역 상권 회복은 행정이 먼저 움직여야 가능하다"며 "앞으로도 시장 이용 환경을 세심하게 개선해 나가겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

'필리버스터 제한' 국회법 개정안 운영소위 통과...野 "국회 장악 독재"

새로운 이슈 보기