[포토] 지방의원 외유성국외출장 방지 대책 발표하는 김민재 차관

김민재 행정안전부 차관이 26일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 지방의원 임기만료 전 외유성 공무국외출장 방지 대책을 발표하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>