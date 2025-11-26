바이젠셀, 임상 2상 주요지표 결과 발표에↑[특징주]

26일 오전 10시 기준 코스닥 시장에서 바이오업체 바이젠셀 바이젠셀 308080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,555 전일대비 1,050 등락률 +29.96% 거래량 2,184,197 전일가 3,505 2025.11.26 10:28 기준 관련기사 바이젠셀, '직무발명보상 우수기업' 정부인증 획득바이젠셀, 美 암학회서 혈액·고형암 표적 CAR-T 전임상 포스터발표세포·유전자치료제 동시 생산…바이젠셀 GMP센터 구축 완료 전 종목 시세 보기 close 주가는 전일 종가 대비 가격제한폭인 29.96% 오른 4550원을 기록하고 있다. 주요 파이프라인 임상 2상 결과 발표 때문으로 보인다.

앞서 전날 바이젠셀은 자연살해(NK)/T세포림프종 치료제 'VT-EBV-N'의 임상 2상 투약 완료 후 2년간 경과 관찰을 마치고 통계적 유의성이 확보된 톱라인(주요 지표) 결과를 수령했다고 밝혔다.

이번 임상은 서울성모병원 등 전국 13개 의료기관에서 무작위 배정 및 이중맹검 방식으로 진행했다. NK/T세포림프종 환자 48명을 대상으로 2023년 9월 투약을 완료한 후 2년간의 경과 관찰이 이뤄졌다.

바이젠셀이 임상수탁기관으로부터 수령한 최종분석 대상 환자 분석 결과, 1차 유효성 평가변수인 2년 무질병생존(DFS)에서 투여군은 95.0%, 대조군은 77.58%로 나타났다. 두 군 간 차이는 통계적으로 유의미한 것으로 분석됐다.

또한 투여군에선 재발 또는 사망 등 이벤트 발생률이 4.76%(1명)에 불과했으며, 대조군은 32%(8명)로 나타났다. 회사 측은 "VT-EBV-N이 NK/T세포 림프종 환자의 장기 질병 억제에 의미 있는 효과를 보여준 것"이라고 설명했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>