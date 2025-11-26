속초시, 신속집행 평가 2년 연속 강원도 1위…특별조정교부금 5억원 확보

민생 회복 앞장

강원도 속초시가 2025년 상반기 신속집행 추진 결과 강원특별자치도 내 18개 시군 가운데 최우수 기관으로 선정돼 재정인센티브로 도비(특별조정교부금) 5억원을 확보했다.

속초시는 2024년도 1분기 신속집행 평가 도내 1위, 상반기 신속집행 평가 우수기관으로 선정돼 도비(특별조정교부금) 1억 원을 확보한 바 있다.

올해도 1분기 신속집행 평가 우수기관으로 선정돼 국비(특별교부세) 4000만원을 확보한데 이어 상반기 평가에서도 도내 1위로 선정돼 추가로 도비 5억원을 확보하는 쾌거를 이뤘다.

속초시는 1분기 신속집행 목표액 654억원 중 855억원을, 상반기 신속집행 목표인 1175억원 중 1264억원을 집행해 도내 1위라는 성과를 이뤘다.

특히 1분기 기준 2024년에 이어 2년 연속 도내 1위로 선정되는 값진 성과를 거뒀다.

신속집행 평가는 예산의 적기 투입 및 신속집행을 통한 침체된 지역경제 활성화로 시민들의 삶에 실질적인 도움이 되고자 추진하는 평가제도다.

속초시는 부서 간 긴밀한 협력을 바탕으로 예산 집행의 걸림돌을 해소하고 예산의 적기 집행에 매진하는 등 현장 중심의 속도감 있는 업무처리로 이번 성과를 도출해 냈다.

이병선 속초시장은 "민생 회복을 위해 속초시 구성원 모두가 전력으로 노력해 온 결과 얻어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 시민 최우선의 현장 중심 업무 추진을 통해 재정집행의 효율성과 투명성을 더욱 높이고, 시민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업을 신속하고 책임 있게 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





