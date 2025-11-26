배민 '로드러너' 엇갈린 주장…라이더 수익 개선 vs 수익 불안정

배민 "로드러너 도입 후 라이더 月 평균소득 29%↑"

라이더 단체 등은 다른 주장

배달의민족이 일부 지역에서 시범 서비스 중인 라이더 배차 시스템 '로드러너'를 둘러싸고 배민과 라이더 단체 간 주장이 엇갈리고 있다. 배민은 시범 서비스를 통해 축적한 데이터를 기반으로 이 시스템을 통한 라이더 수익 개선 효과가 입증됐다는 입장이다. 반면 라이더 노조 등은 '로드러너'가 라이더를 근로자로 고용한 것처럼 부리면서 책임은 회피하는 수단이라며 반대 입장을 분명히 했다. 거리 제한으로 입점 업체 매출이 감소했다는 주장도 나왔다. 양측의 입장 차이가 뚜렷해 로드러너 도입은 향후 배달 시장 갈등의 뇌관이 될 전망이다.

26일 배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 '로드러너' 시범운영 지역인 화성시에서 앱 도입 이후 배민라이더 월 평균소득이 29% 증가했다고 밝혔다. 로드러너는 배민 모회사인 딜리버리히어로(DH)의 배달 라이더 전용 애플리케이션으로 국내 도입되면 기존 배민커넥트 앱을 대신하게 된다. 기존 방식과 달리 로드러너는 사전에 운행 시간을 예약한 뒤 해당 시간 동안 배달 업무를 수행하는 게 특징이다.

배민은 기존 배달앱 시스템을 고도화하고자 시범 운영 중인 로드러너가 라이더 소득 향상은 물론 안정적인 배차와 동선 개선, 배달 효율성 증가 효과를 가져왔으며 조리 대기시간 감소와 같이 배달과정에서 발생하는 사회적 비용을 저감하는 효과까지 있다고 했다. 시범 운영 중인 화성시에서 전업으로 활동(주 평균 40시간 이상)하고 있는 배민 라이더의 로드러너 도입 후 6개월 데이터를 분석한 결과, 월평균 소득이 424만원으로 증가해 도입 이전 6개월의 월평균 329만원보다 29% 늘었다는 것이다. 특히 같은 기간 인근 도시(수원·평택·용인) 전업 라이더의 월 평균수입(319만원)보다 화성시 라이더의 월수입 평균이 33% 높은 것으로 나타났다. 이는 로드러너 도입 지역의 수익 개선 효과가 통계적으로 유의미함을 보여준다는 설명이다.

이번 로드러너 시범 도입 과정에서 우아한청년들은 라이더 및 라이더노동조합 등 다양한 이해관계자와 상시 의견을 나누며 시스템을 지속적으로 개선하고 있다고 했다. ▲지도 정확도 향상 ▲앱 편의성 개선 ▲휴식 및 안전운행 지원책 ▲실시간 제보센터 운영 등이다. 앞으로도 우아한청년들은 현장 의견을 기반으로 로드러너 서비스를 지속 개선해나갈 계획이다. 우아한청년들 관계자는 "로드러너의 긍정적인 효과가 실증 데이터로 입증된 만큼 앞으로도 배차 앱의 운영 안정화와 정책 고도화를 지속해나가겠다"며 "간담회·설문조사·실시간 제보센터 운영 등으로 현장 라이더 의견을 적극적으로 수렴해 라이더를 위한 대표 배달앱으로 성장하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

반면 라이더유니온 등 라이더 단체는 25일 배민 본사 앞에서 집회를 갖고 로드러너 도입으로 라이더 자율성이 침해되고 수입 불안정성이 증가한다고 주장했다. 라이더가 원하는 시간에 자유롭게 접속하는 방식이 아니라 사전 예약을 해야 배차가 가능해 라이더들의 선택지가 제한되는 데다 거리 산정 및 정산 오류도 발생해왔다는 것이다.

로드러너 강제 도입으로 국내에서 창출된 이익이 독일 딜리버리히어로로 흘러 들어가는 구조가 고착될 것이라는 우려도 더했다. 게다가 시범 지역에서 '거리 제한'으로 입점 업체 영업권 침해, 매출 감소 등이 발생했다는 주장도 나왔다. 플랫폼이 배달 가능 거리를 제한하면 이 거리에서 벗어난 소비자에게 가게가 노출되지 않는다. 김준형 공정한플랫폼을위한사장협회 의장은 "로드러너 시범 운영 지역 업주 평균 매출이 월 20% 이상 감소했다"며 "가장 큰 원인은 바로 거리 제한이었다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



