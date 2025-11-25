본문 바로가기
롯데월드, 겨울축제 할인 프로모션…야간 이용권 1만원대

김흥순기자

입력2025.11.25 11:04

어드벤처·어드벤처 부산
26~28일 3일간 구매 혜택

롯데월드는 겨울시즌 축제를 시작하면서 서울 어드벤처와 어드벤처 부산의 야간 이용권을 1만원대에 구매할 수 있는 특별 프로모션을 마련했다고 25일 밝혔다.


롯데월드 어드벤처는 26일부터 28일까지 오후 4시부터 입장할 수 있는 '애프터4(After 4)' 이용권을 선착순 1만1111명에게 정상가보다 76% 할인된 1만2500원에 제공한다.

롯데월드 어드벤처 겨울 축제 '트윙클 미라클 윈터' 해피 크리스마스 퍼레이드. 롯데월드 제공

롯데월드 어드벤처 겨울 축제 '트윙클 미라클 윈터' 해피 크리스마스 퍼레이드. 롯데월드 제공

같은 기간 롯데월드 어드벤처 부산도 오후 3시부터 입장 및 시설 이용이 가능한 '애프터3(After 3)' 이용권을 매일 선착순 1111명에게 약 71% 할인된 1만1100원에 제공한다.


프로모션이 적용된 이용권은 네이버와 롯데온 2개 채널을 통해 구매할 수 있고, 행사 기간에만 사용할 수 있다. 어드벤처와 어드벤처 부산에서는 다음 달 31일까지 수험생 할인 혜택도 제공한다. 현장 매표소에서 2026학년도 대학수학능력시험 수험표를 제시하면 종합이용권을 각각 2만6000원과 2만원에 구매할 수 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
