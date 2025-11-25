롯데월드, 겨울축제 할인 프로모션…야간 이용권 1만원대

어드벤처·어드벤처 부산

26~28일 3일간 구매 혜택

롯데월드는 겨울시즌 축제를 시작하면서 서울 어드벤처와 어드벤처 부산의 야간 이용권을 1만원대에 구매할 수 있는 특별 프로모션을 마련했다고 25일 밝혔다.

롯데월드 어드벤처는 26일부터 28일까지 오후 4시부터 입장할 수 있는 '애프터4(After 4)' 이용권을 선착순 1만1111명에게 정상가보다 76% 할인된 1만2500원에 제공한다.

같은 기간 롯데월드 어드벤처 부산도 오후 3시부터 입장 및 시설 이용이 가능한 '애프터3(After 3)' 이용권을 매일 선착순 1111명에게 약 71% 할인된 1만1100원에 제공한다.

프로모션이 적용된 이용권은 네이버와 롯데온 2개 채널을 통해 구매할 수 있고, 행사 기간에만 사용할 수 있다. 어드벤처와 어드벤처 부산에서는 다음 달 31일까지 수험생 할인 혜택도 제공한다. 현장 매표소에서 2026학년도 대학수학능력시험 수험표를 제시하면 종합이용권을 각각 2만6000원과 2만원에 구매할 수 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



