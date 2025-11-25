본문 바로가기
사회
강릉시, 인도네시아 국제 교통 정상회의 참석…내년 ITS 세계총회 홍보

이종구기자

입력2025.11.25 08:19

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 국토교통부, 2026 강릉 ITS 세계총회 조직위원회와 함께 11개월 앞으로 다가온 2026 강릉 ITS 세계총회의 인지도를 높이고 전 세계 모빌리티 관계자들의 관심과 참여를 독려하기 위하여, 오는 26일부터 27일까지 인도네시아 자카르타에서 개최되는 '2025 인도네시아 국제 교통 정상회의(IITS)'에 참가한다.

강릉시청 전경.

12개 아시아·태평양 지역 국가 정부기관·기업을 포함한 500여 명이 참가하는 이 행사는 지난해 개최된 '2024 자카르타 ITS 아태총회'를 통해 시작된 남반구 지역 국가들의 지속가능한 교통 혁신을 위해 마련된 중요한 자리로, 강릉시는 2026 강릉 ITS 세계총회의 홍보를 위하여 아태지역 회원국 ITS 협회 및 관련 기관과의 적극적인 교류를 도모한다.


지난해 2024 자카르타 ITS 아태총회에서 체결한 '강릉시-ITS 인도네시아 업무협약'을 바탕으로 강릉시와 인도네시아는 상호 간 지속적인 정보공유 및 교류를 시행하고 있으며, 이번 행사에서도 김홍규 강릉시장이 직접 인도네시아 주요 지방정부 관계자와의 면담을 통해 지능형교통시스템 운영 노하우 교류 및 2026 강릉 ITS 세계총회 지원 및 참여 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 논의할 예정이다.

한편, 행사기간 동안 2026 ITS 세계총회 조직위원회에서 행사장 내 강릉총회 홍보부스를 운영하며, IITS 행사 주최 측에서 마련해준 강릉 특별 세션을 통해 2026 강릉 ITS 세계총회 준비상황과 강릉시 ITS 구축사업 성과를 발표하는 등 개최도시로서의 글로벌 인지도 제고에도 총력을 기울인다.


김홍규 강릉시장은 "2026 강릉 ITS 세계총회는 아태지역 국가 및 기업 간 협력을 한층 더 공고히 하고 기술 경쟁력을 제고할 수 있는 기회의 장이 될 것"이라며 "이번 행사를 통해 아태지역 전문가와 기업을 적극 유치해 강릉총회의 성공적인 개최를 위한 토대를 차근차근 다져나가도록 하겠다"고 밝혔다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
