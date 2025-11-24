신한은행, 외국어 상담센터에 우즈베크어·네팔어 추가

신한은행은 외국인 고객의 금융접근성을 강화하기 위해 외국인 상담센터에 우즈베크어와 네팔어 상담 서비스를 새롭게 도입했다고 24일 밝혔다.

외국어 상담센터는 외국인 고객 전용 전화 상담 채널로 해외송금과 계좌 개설, 모바일뱅킹 이용 등 주요 금융업무 상담을 제공한다. 더불어 전국 영업점의 창구 직원과 외국인 고객 간 실시간 통역을 지원해 한국어 소통이 어려운 고객도 금융 거래를 할 수 있도록 돕는다.

신한은행은 최근 우즈베키스탄·네팔 국적 외국인 근로자의 국내 유입 증가로 모국어 기반 금융상담 수요가 크게 확대되고 있다는 점에 주목해 이번 서비스 언어를 확대했다. 이에 제공하는 언어는 12개(영어·일본어·중국어·베트남어·몽골어·태국어·러시아어·캄보디아어·필리핀어·인도네시아어·우즈베크어·네팔어)로 늘었다.

이와 함께 외국인 신용대출 이용 고객 대상 주요 사항 추가 안내 서비스인 'AI 음성봇 대출 사후 안내 서비스', 서비스 개선의견 조사 '외국인 고객 케어서비스' 등을 운영 중이다.

신한은행 관계자는 "이번 상담 언어 확대는 외국인 고객이 언어 장벽 없이 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축하기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 외국인 고객의 금융 사각지대를 해소하기 위한 다양한 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





김혜민 기자



