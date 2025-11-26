삼성증권 "DC형 퇴직연금에 가입하시면 커피 쿠폰 드려요"

삼성증권은 '웰컴 퇴직연금 DC이벤트(2025년 시즌3)' 이벤트를 다음달 31일까지 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 기간 내 삼성증권에서 퇴직연금 DC형 계좌를 신규 개설한 고객을 대상으로 커피 쿠폰을 제공하는 이벤트다. 조건 충족 후 이벤트 신청을 한 고객 전원에게 지급된다. 상품 지급은 DC 계좌 개설 완료 시기에 따라다. 이벤트 기간 내 개설 완료 시 2026년 1월 말 지급한다. 이벤트 기간 내 전환신청 후 1월 말까지 개설 완료 시 2월 말 지급될 예정이다.

삼성증권 모바일 앱 엠팝(mPOP) 에서는 연금 관련 유용한 정보도 제공하고 있다. '연금정보' 탭에서 ▲유용한 연금정보 ▲연금 ETF 랭킹 ▲연금펀드·TDF랭킹 등 투자자들이 본인의 운용 성향과 시장 트렌드에 맞추어 연금계좌를 운용함에 있어서 도움이 되는 정보를 제공하고 있다.

삼성증권 관계자는 "삼성증권은 퇴직연금 DC형 가입자들이 계좌를 효율적으로 운용할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다"며, "앞으로도 연금 고객 경험을 높이기 위한 서비스를 꾸준히 이어나갈 것"이라고 밝혔다.

삼성증권은 이러한 노력을 기반으로 지난 9월 30일 금융감독원 공시 기준으로 퇴직연금 증권사업자 중 적립금 순위 2위로 올라섰다.

더불어 삼성증권은 연금고객의 자산관리를 밀착 지원하기 위해 서울과 수원, 대구에서 삼성증권 연금센터를 운영 중이며 연금상품 리밸런싱 및 포트폴리오 상담, 연금수령솔루션까지 연금에 대한 전문적인 상담을 제공하고 있다.

이외에도 고객 맞춤형 상품추천, 매매·리밸런싱, 성과보고서를 제공하는 서비스 '퇴직연금 S톡' , 서류 작성없이 간단한 정보만으로 IRP 계좌 개설이 가능한 '삼성증권 3분 IRP', 연금저축 및 퇴직연금 계좌에서 ETF를 자동으로 적립할 수 있는 'ETF 모으기' 서비스를 선보이고 있다.

또한 공식 유튜브 채널을 통해 연금 관련 제도에서 상품 추천까지 다양한 디지털 콘텐츠를 고객들의 눈높이에 맞춰 유익하고 트렌디하게 제공하고 있다.

'웰컴 퇴직연금 DC 이벤트 (2025년 시즌3)'와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 앱 '엠팝'을 참고하거나 패밀리센터에 문의하면 된다.





