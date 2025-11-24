美법원, 고려아연 기각 요청에도 이그니오 인수 관련 증거 인정

고려아연 측 증거개시 인가 취소 요청 기각

고가 인수 관련 단서 확보 가능성

미국 법원이 최윤범 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,117,000 전일대비 11,000 등락률 -0.98% 거래량 10,169 전일가 1,128,000 2025.11.24 11:42 기준 관련기사 고려아연, 전략광물 게르마늄 '공급망 안정화' 업무협약고려아연 3분기 '역대 최대' 실적…103분기 연속 흑자역대급 강세장에 늘어나는 황제株 전 종목 시세 보기 close 회장 측의 이그니오홀딩스 고가 인수 의혹 관련한 증거 채택 철회 요청을 받아들이지 않았다. 고려아연 최대주주 영풍 영풍 000670 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 800 등락률 +1.39% 거래량 11,461 전일가 57,400 2025.11.24 11:42 기준 관련기사 영풍 석포제련소, 봉화군 취약계층 겨울철 화재 예방 지원영풍 "최윤범 적대적 M&A 주장은 허구…판례로 드러나"1년째 평행선 달리는 경영권 갈등…고려아연·영풍 또 날선 공방 전 종목 시세 보기 close 이 진행 중인 고려아연 이사진 대상 주주대표 소송 관련 미국 내 핵심 증거를 확보할 수 있다는 전망이 나온다.

24일 영풍은 19일(현지시각) 미국 뉴욕 남부연방지방법원이 이같은 결정을 내렸다고 밝혔다. 영풍이 고려아연의 미국 자회사 페달포인트홀딩스를 상대로 한 증거개시 인가를 취소 및 무효화 해달라는 고려아연 측의 신청을 전면 기각한 것이다. 이에 따라 기존에 허용했던 증거개시 명령을 그대로 유지하게 됐다.

법원은 페달포인트 측이 제기한 모든 기각 사유를 받아들이지 않았다. 법원은 영풍의 한국 주주대표소송 상 당사자적격이 유지되지 않는다는 점을 페달포인트가 입증하지 못했다고 판단했고, 영풍이 '이해관계인'에 해당하며, 이번 증거개시가 한국 주주대표소송과 관련성을 가질 수 있다고 판단했다.

이번 사건은 고려아연이 미국 자회사인 페달포인트를 통해 자본잠식 상태인 전자 폐기물 재활용업체 이그니오를 인수한 데 대해 고려아연 경영진의 의사결정이 합리적 근거가 없이 이뤄졌다며 제기한 주주대표소송의 일환이다.

2022년 고려아연의 경영대리인인 최 회장은 완전 자본잠식 상태였던 이그니오를 약 5800억원에 인수하기로 결정했다. 과도한 가격으로 인수하면서 회사와 주주에게 손실을 초래하고, 매도자에게는 투자금 100배에 달하는 이익을 제공했다는 의혹을 받고 있다.

이번 미국 법원의 결정으로 영풍은 미국 내 페달포인트와 그 임원들로부터 이그니오 인수 관련 문서, 이메일, 내부평가자료, 협상 기록 및 증언 등을 확보할 수 있는 법적 권한을 얻었다. 이는 한국 주주대표소송에서 고려아연 경영진의 이그니오 인수 결정이 적정한 절차와 근거를 바탕으로 이뤄졌는지 여부를 규명하는 데 단서가 될 수 있다. 한국 주주대표소송의 첫 번째 변론기일은 내년 1월 29일로 예정돼 있다.

영풍 관계자는 "이번 판결은 자사의 주주로서의 권리 행사와 투명한 기업지배구조 확립 노력이 국제적으로도 정당성을 인정받은 사례"라고 밝혔다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>