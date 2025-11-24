챗GPT서 카톡 바로 보낸다…카카오, 플레이MCP에 도구함 추가

이용자가 MCP 도구 직접 선택·관리

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 58,950 전일대비 250 등락률 +0.43% 거래량 1,112,552 전일가 58,700 2025.11.24 11:41 기준 관련기사 신용미수대환 당일 OK, 저가매수 자금도 최대 4배까지...금리는 연 4%대고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다스탁론, 연 4%대 금리와 DSR 무관! 투자자 맞춤형 선택 가능 전 종목 시세 보기 close 는 지난 7월 선보인 MCP 기반의 개방형 플랫폼 '플레이MCP'에 도구함 기능을 새롭게 추가했다고 24일 밝혔다.

플레이MCP는 다양한 AI 모델이 외부 도구와 안전하게 연결될 수 있도록 지원하는 MCP(Model Context Protocol) 기반의 개방형 플랫폼이다. MCP는 인공지능(AI) 모델이 외부 데이터나 도구와 소통하는 방식을 표준화한 통신 규약으로, 이용자가 하나의 AI 서비스 안에서 외부 서비스와 연동해 작업을 처리할 수 있도록 지원한다.

이번에 새롭게 선보이는 도구함은 플레이MCP에 등록된 수많은 MCP 도구를 이용자가 직접 선택해 한곳에서 관리하고, 이를 챗GPT나 클로드 등 외부 AI 서비스에서도 카카오 계정 인증만으로 사용할 수 있게 해주는 기능이다.

도구함을 활용하면 AI 서비스 간 연동 절차가 간소화된다는 게 카카오의 설명이다. 이용자는 계정 인증 후 플레이MCP를 통해 자신이 선택한 MCP 도구를 AI 서비스에서 자연스럽게 요청할 수 있다. 예를 들어 "방금 알려준 내용 카카오톡 나와의 채팅방에 보내줘", "오늘 내 일정 알려줘", "내가 받은 선물 목록 보여줘", "작년 오늘 들은 멜론 노래 다시 틀어줘" 등과 같이 요청 시 이를 수행해준다.

두 서비스 모두 한 번의 카카오 계정 인증을 통해 도구함에 담긴 모든 도구를 바로 사용할 수 있게 된다. 이용자는 플레이MCP 사이트에 접속한 뒤 카카오 계정 로그인을 거쳐 원하는 MCP 도구를 도구함에 추가하면 된다. 이후 챗GPT에서는 '개발자 모드'를 선택한 뒤 맞춤형 MCP 서버 인터넷 주소(URL)를 등록한 뒤 도구함을 인증하면 사용 가능하다. 클로드에서는 '설정' 선택 후 '커스텀 커넥터'에 플레이MCP 도구함을 연결하면 사용할 수 있다.

카카오는 향후 도구함을 통해 카카오 서비스뿐 아니라 외부 파트너들의 MCP 도구까지 연결할 계획이다. 유용하 카카오 AI에이전트플랫폼 성과리더는 "플레이MCP에 추가된 도구함 기능은 AI가 단순한 대화 상대를 넘어 사용자의 실제 일상을 이해하고 실행하는 일상 AI로 진화할 수 있다는 것을 의미한다"면서 "개발자와 이용자가 에이전틱 AI 경험을 보다 확장해갈 수 있도록 지속적으로 플랫폼을 고도화할 것"이라고 말했다.





