"나 혼자 산다" 양주시, 1인 가구 생활밀착형 정책 아이디어 공모전 개최

경기 양주시가 증가하는 1인 가구의 다양한 수요를 반영한 정책을 개발하기 위해 '2025년 양주시 1인 가구 지원정책 아이디어 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 시민 참여를 통해 실효성 높은 생활밀착형 정책을 발굴하기 위한 것으로, 양주 시민을 비롯해 정책에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

시에 따르면 이번 공모전은 1인 가구의 주요 관심 분야인 ▲주거·안전 ▲고립·고독사 예방 ▲생활 편의 지원 ▲지역 공동체 활성화 ▲그 외 삶의 질 향상 방안 등 각 분야에서 참신한 정책 아이디어를 모집한다.

공모 기간은 11월 30일까지이며, 자세한 사항은 양주시 누리집 고시공고 게시판을 통해 확인할 수 있다. 접수 방법은 누리집 고시공고란에 게시된 서류를 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.

제출된 아이디어는 실현가능성, 효과성, 창의성, 주제적 합리성 등을 기준으로 심사하며 △최우수상 1명 △우수상 2명 △장려상 3명으로 총 6명이 수상하게 된다. 선정된 우수 제안은 추후 양주시 1인 가구 사업 정책에 반영해 나갈 계획이다.

양주시 관계자는 "1인 가구는 이제 지역사회에서 가장 빠르게 증가하는 가구 유형으로, 이들의 생활 안정과 사회적 고립 예방을 위한 정책 마련이 시급하다"며 "시민 한 사람 한 사람의 아이디어가 양주시의 미래 정책을 만드는 밑거름이 되는 만큼 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





