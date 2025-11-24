에쓰오일, 2025 '올해의 시민영웅' 25명 시상

타인 생명 구한 의로운 시민 25명 선정

개인 9명에 각 1천만원…단체 5팀에 상패 등

"우리 사회 진정한 영웅…앞으로도 지속 응원"

에쓰오일은 24일 서울 마포구 본사에서 한국사회복지협의회와 함께 '2025 올해의 시민 영웅 시상식'을 개최해 타인의 생명을 구한 시민 영웅 25명에게 상패와 총 1억4000만원의 상금을 전달했다.

올해 시민 영웅으로 선정된 25명은 각기 다른 상황에서 자신의 안전을 뒤로한 채 이웃을 살려낸 의로운 행동으로 주목받았다. 특히 ▲광주-대구 고속도로 차량 화재 현장에서 운전자를 구조하다 2도 화상을 입은 김도엽 씨 ▲음주·무면허 차량을 온몸으로 막아낸 유차열 씨 ▲차량 화재를 초기에 진압한 정희한 씨 ▲버스 내 응급환자를 신속하게 이송한 이시영 씨 ▲심폐소생술(CPR)로 사고자를 살려낸 박승일 씨·윤남호 씨 ▲수상(水上)에서 인명을 구조한 박현우 씨·박종관 씨·김태호 씨 등 9명은 '의로운 시민상'과 함께 각각 1000만원의 상금을 받았다.

이 밖에도 시민 영웅 단체로 활동한 5개 팀(총 16명)에게도 상패와 상금을 함께 시상했다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)는 "위험에 처한 이웃을 위해 기꺼이 자신을 내놓은 시민들은 우리 사회의 진정한 영웅"이라며 "에쓰오일은 앞으로도 타인을 위해 희생한 시민 영웅들을 꾸준히 응원하겠다"고 말했다.

에쓰오일은 2008년부터 18년 동안 총 350명의 시민 영웅을 발굴해 약 25억원의 상금을 지원해왔다. 위험 앞에서도 용기를 잃지 않은 이웃들의 행동을 알리고, 의로운 시민 정신을 확산하는 데 힘을 보태고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



