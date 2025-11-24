본문 바로가기
에쓰오일, 2025 '올해의 시민영웅' 25명 시상

오지은기자

입력2025.11.24 09:40

시계아이콘00분 41초 소요
타인 생명 구한 의로운 시민 25명 선정
개인 9명에 각 1천만원…단체 5팀에 상패 등
"우리 사회 진정한 영웅…앞으로도 지속 응원"

에쓰오일( S-Oil )이 위험한 순간 주저하지 않고 이웃의 생명을 구한 시민들을 대상으로 '시민 영웅' 시상식을 열었다.


에쓰오일은 24일 서울 마포구 본사에서 한국사회복지협의회와 함께 '2025 올해의 시민 영웅 시상식'을 개최해 타인의 생명을 구한 시민 영웅 25명에게 상패와 총 1억4000만원의 상금을 전달했다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일(S-Oil) 최고경영자(CEO). 에쓰오일

안와르 알 히즈아지 에쓰오일(S-Oil) 최고경영자(CEO). 에쓰오일

올해 시민 영웅으로 선정된 25명은 각기 다른 상황에서 자신의 안전을 뒤로한 채 이웃을 살려낸 의로운 행동으로 주목받았다. 특히 ▲광주-대구 고속도로 차량 화재 현장에서 운전자를 구조하다 2도 화상을 입은 김도엽 씨 ▲음주·무면허 차량을 온몸으로 막아낸 유차열 씨 ▲차량 화재를 초기에 진압한 정희한 씨 ▲버스 내 응급환자를 신속하게 이송한 이시영 씨 ▲심폐소생술(CPR)로 사고자를 살려낸 박승일 씨·윤남호 씨 ▲수상(水上)에서 인명을 구조한 박현우 씨·박종관 씨·김태호 씨 등 9명은 '의로운 시민상'과 함께 각각 1000만원의 상금을 받았다.

이 밖에도 시민 영웅 단체로 활동한 5개 팀(총 16명)에게도 상패와 상금을 함께 시상했다.


안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)는 "위험에 처한 이웃을 위해 기꺼이 자신을 내놓은 시민들은 우리 사회의 진정한 영웅"이라며 "에쓰오일은 앞으로도 타인을 위해 희생한 시민 영웅들을 꾸준히 응원하겠다"고 말했다.


에쓰오일은 2008년부터 18년 동안 총 350명의 시민 영웅을 발굴해 약 25억원의 상금을 지원해왔다. 위험 앞에서도 용기를 잃지 않은 이웃들의 행동을 알리고, 의로운 시민 정신을 확산하는 데 힘을 보태고 있다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
