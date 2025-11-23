인제군 2026년 본예산 6685억원 편성…관광·역세권 집중 투자

군의회 제출…'1천만 관광도시' 도약 추진

강원도 인제군은 2026년 본예산을 6685억원 규모로 편성해 군 의회에 제출했다고 23일 밝혔다.

군은 고금리와 물가 상승으로 인한 경기침체 등 어려운 세입여건 속 전략적으로 예산을 편성해 관광·역세권 등 민선8기 역점사업과 군민이 체감할 수 있는 민생정책에 재원을 배분하는 것에 주안점을 뒀다.

일반회계는 지방세수입 216억원, 세외수입 296억원, 지방교부세 3368억원, 조정교부금 93억원, 국도비 보조금 1695억원 등의 재원으로 편성됐다.

군은 내년도 전체 세출예산을 지난해 대비 약 1.75%(115억원) 증가한 6685억원으로, 일반회계의 경우 전년대비 약 7.78%(429억) 증가한 5955억원, 특별회계는 약 30.11%(314억) 감소한 729억원으로 편성했다.

분야별로 환경 1286억원(19.24%), 사회복지 1124억 원(16.83%), 농림해양수산 785억 원(11.75%), 문화및관광 796억원(11.91%) 등이 편성됐다.

특히, 사회복지 분야에 지난해 대비 143억원 증액 편성하고, 문화및관광 분야에 134억원 증액 편성하는 등 군민의 복지향상과 관광도시의 도약을 위해 예산안이 편성됐다.

주요 신규 사업으로 방동분교 관광화 사업 25억원(도비, 전환사업), 계획 공모형 지역관광개발 사업에 43억(균특), 살구미지구 친환경 친수공간 조성사업에 11억원(기금), 원통천 생태하천 복원사업에 12억원(도비, 전환사업), 북면 농어촌도로208호(갈원선) 도로개설에 13억 원(균특)을 편성했다.

군의 역점 추진 사업인 1천만 관광도시 도약을 위해 △백두대간 네이처스테이 힐링센터 조성에 30억원 △인제형 스마트 워케이션센터 조성 34억원 △소양호 생태체험관 조성 8억원 △국제 모터스포츠대회 유치 5억원을 편성했고, 역세권 개발에 △동서고속화철도 연계 지역개발 사업(백담선 도로 확포장, 만해마을~백담사입구 인도개설, 북면 역세권 일원 군계획도로 개설 등) 62억원 △역세권개발 부지매입비 30억원 △청년농촌보금자리 조성사업에 18억원을 편성했다.

이와 함께 촘촘한 복지 안전망 구축을 위해 △기초연금 227억원 △노인일자리 및 사회활동지원 66억원 △생계급여 54억원 △육아기본수당 35억원 △인제지역자활센터 신축에 19억원과 농가 경영 안정을 위한 △농가경영비절감 영농자재 지원 30억원 △축산농가 배합사료비 지원에 20억원 △유기질비료 구입비 지원 21억원 등의 사업 또한 담겼다.

또 주민생활과 밀접한 식수 확보를 위한 서화?천도통합상수도 설치공사에 125억원, 인제읍 덕적·가리산리 배수관로 확장공사에 30억원, 남면 관대·신월리 배수관로 확장공사에 20억원을 편성했고, 주민 안전과 밀접한 군도 및 농어촌도로개설 100억원, 재해위험개선지구 정비 및 풍수해생활권 정비에 국도비 148억원 포함 203억원의 사업비를 편성했다.

이번 예산안은 인제군의회의 심의를 거쳐 오는 12월 확정될 예정이다.

최상기 인제군수는 "제한된 재원이지만 필요한 곳에 제대로 쓰일 수 있도록 전략적으로 예산을 배분했다" 며 "복지, SOC 같은 민생 분야는 안정적으로 챙기고, 인제군의 미래 기반이 될 관광·역세권 사업도 균형있게 이어가겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자



