'2025 아우룸황칠 페스티벌' 23일까지 열려…"진정한 힐링 경험"

19일 개막한 '2025 아우룸황칠 페스티벌'이 23일까지 무안 황칠나무 유기농 농장에서 열린다.

지난 19일 개막한 '2025 아우룸황칠 페스티벌'이 23일까지 무안 황칠나무 유기농 농장에서 열린다.

전라남도 무안군 삼향읍 유기농 황칠나무 농장에서 열리는 이번 페스티벌은 약40만 평 규모의 황칠나무 숲과 호수가 어우러지는 천혜의 자연환경에서 자연과 휴식을 모두 누릴 수 있는 축제다. 축제는 장소 및 주차 관계로 100% 네이버를 통한 사전 예약제로 운영되며 현재는 평일만 예약 가능하다.

무안 축제 아우룸황칠 페스티벌 입장료는 성인 1만 원, 어린이와 어르신은 5000원, 미취학아동은 무료다. 특히 무안, 목포, 영암, 신안 시민은 신분증 제시 시 사전 예약 없이 무료로 입장가능해 지역민과 함께하는 축제를 지향한다.

축제의 주요 프로그램 중 하나는 '골든포레스트 둘레길 투어'로, 2㎞ 코스의 산책로를 따라 황칠나무가 우거진 숲길을 체험하며 완전한 휴식을 경험할 수 있다. 1시간 20분 소요되는 유료투어이며, 이와는 별도로 30분간 황칠차 시음과 숲에 얽힌 이야기를 들어볼 수 있는 무료 가이드 투어도 참여할 수 있다.

축제장 내에는 유기농, 친환경 재료를 활용한 퓨전 한식당과 키즈존도 마련되어 있다. 기존 축제에서 흔히 볼 수 있는 음식과 달리 황칠장어탕, 황칠오리탕, 황칠병어무침, 황칠속닭마요사각김밥 등 황칠을 활용한 건강한 메뉴들을 만나볼 수 있다.

또한 판소리 명창 임종욱, 판소리 도립단원 정주희, 군립단원 김철홍, 필그림스 뮤직 공연을 만나볼 수 있으며, 수준 높은 전통과 현대 음악 공연이 매일 펼쳐진다. 공연 일정은축제 공식 블로그와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

아우룸황칠 페스티벌 관계자는 "현대인들이 자연과 황칠의 치유력을 느끼며 진정한 힐링을 경험할 수 있도록 기획됐다"면서 "이번 페스티벌 기간 동안 전라남도 가볼만한곳을 찾는 여행객들이 많이 방문해주기를 기대한다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>