본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

'시정 성적표' 시험대 오른다… 양산시, 시군 주요업무 합동평가 점검보고회 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.21 11:00

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5·8월에 이어 3차 점검… 우수기관 선정 목표 최종 점검

경남 양산시가 올 한 해 추진한 시정 성적표를 받아들기 위해 막바지 점검에 나섰다.


양산시는 지난 20일 시청 소회의실에서 김신호 부시장 주재로 '2026년(25년 실적) 시군 주요업무 합동평가 추진상황 점검보고회(3차)'를 개최했다.

주요업무 합동평가 점검보고회. 양산시 제공

주요업무 합동평가 점검보고회. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 보고회는 5월 1차 점검, 8월 2차 점검에 이어 연말 실적 확정을 앞두고 올해 추진상황을 최종 확인하기 위해 마련됐다.

시군 주요업무 합동평가는 경남도가 도내 18개 시군을 대상으로 국정·도정 주요 시책의 추진성과를 종합 평가하는 제도이다.


양산시는 2025년(24년 실적) 평가에서 정량평가 1위, 정성평가 3위를 기록해 우수기관으로 선정됐으며, 재정 인센티브 2억1000만원을 확보했었다.


이번 3차 보고회에서는 10월 말 기준 실적 부진 정량지표와 전년도 미달성 지표를 중심으로 총 12개 지표 담당 부서장이 참석해 지표별 실적 현황, 추진 경과, 문제점 및 개선방안을 보고했다. 시는 특히 정량평가 목표 달성률 산정 시 가중치가 부여되는 가중지표의 목표 초과 달성 전략을 재점검하며 연말 실적 확정에 대비했다.

양산시는 연말까지 남은 기간 지표별 추진 상황을 계속 점검하고, 부진 요인을 신속히 개선해 2년 연속 우수기관 선정 목표 달성에 행정 역량을 집중할 계획이다. 또 평가 전까지 지표별 이행상황을 주기적으로 확인해 부서별 실적 관리의 안정성을 강화할 방침이다.


김신호 부시장은 "합동평가는 시의 행정 역량을 객관적으로 보여주는 중요한 지표인 만큼 각 부서에서는 마지막까지 책임감을 갖고 지표 목표 달성에 최선을 다해 달라"며 "올해도 좋은 성과를 거둘 수 있도록 끝까지 힘을 모아 달라"고 당부했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

영업익115% 상승 '역대급 실적' 해외서 더 주목…209만원 리포트까지 [양날개 편 삼성바이오]④ 영업익115% 상승 '역대급 실적' 해외서 더 주목…2... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

노점상 식자재에 표백제 '콸콸콸'…단속반에 들끓던 비난, 갑자기 조용해진 이유

BTS 정국 집 비번 '꾹꾹', 진에 기습 뽀뽀…日 여성들에 日 변호사 "처벌 가능"

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

서울 지하철 3노조 오늘 파업투표 종료…'교통대란' 오나

새로운 이슈 보기