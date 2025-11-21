본문 바로가기
[특징주]한국피아이엠, '휴머노이드 로봇 손' 상용화 논의에 7%↑

이승진기자

입력2025.11.21 09:55

21일 한국피아이엠 이 강세다. 국내 대기업과 휴머노이드 로봇 손 상용화 논의를 진행했다는 소식이 알려지면서다.


이날 오전 9시53분 한국피아이엠은 전 거래일 대비 3100원(7.64%) 오른 4만3700원에 거래되고 있다.

[특징주]한국피아이엠, '휴머노이드 로봇 손' 상용화 논의에 7%↑
원본보기 아이콘

전날 한국피아이엠은 최근 개최된 국내 최대 로봇 전시회 '로보월드'에서 국내 굴지의 대기업과 휴머노이드 로봇 손에 적용되는 소재 관련 상용화 논의를 진행했다고 밝혔다.


부스에는 국내 자동차 및 IT(정보기술) 대기업과 미국, 일본 등 글로벌 기업 한국 지사 관계자들이 방문해 한국피아이엠 기술에 큰 관심을 보였으며, 일부 기업과는 미팅을 진행했다.


한국피아이엠에 따르면 이번에 휴머노이드 소재 관련 상용화 논의를 진행한 기업은 글로벌 탑티어 기업향 공급 레퍼런스를 다수 보유 중인 국내 대기업이다. 해당 논의는 한국피아이엠의 마이크로 MIM, 티타늄 기반 기술 등 휴머노이드에 적합한 기술의 상용화를 목표로 진행됐다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

