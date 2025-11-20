본문 바로가기
A법인 3.3억, B씨 3.2억…안산시, 지방세·세외수입 상습 체납자 공개

정두환기자

입력2025.11.20 10:39

1000만원 이상 고액·상습 체납자 124명 달해

경기도 안산시는 지방세 및 세외수입 체납액 1000만원 이상의 고액·상습 체납자 124명의 명단을 공개했다.

A법인 3.3억, B씨 3.2억…안산시, 지방세·세외수입 상습 체납자 공개
명단 공개 대상은 올해 1월 1일을 기준으로 체납 기간 1년 이상, 체납액 1000만원 이상인 체납자다. 공개 범위는 ▲성명 ▲상호(법인명, 대표자) ▲나이 ▲업종 ▲주소 ▲체납 세목 ▲체납액 등이다.


이들의 체납액은 총 40억2900만원이다. 지방세 체납은 39억7700만원(개인 77명, 법인 44곳)이며, 세외수입 체납은 5200만원(개인 2명, 법인 1곳)이다.

체납액이 가장 많은 법인은 지방소득세 3억3000만원을 체납한 A사였다. 개인의 경우 지방소득세 등 무려 7건을 체납한 B씨로, 체납액이 3억2000만원에 달한다.


공개된 명단은 안산시청 누리집이나 위택스에서 확인할 수 있다. 단, 명단 공개자가 체납액을 납부하면 명단에서 실시간으로 제외된다.


도원중 안산시 기획경제실장은 "명단공개 이후에도 체납액을 납부하지 않는 납세자는 은닉 재산조사, 출국금지, 가택수색 등 강력한 체납처분을 실시해 성실납세의무 분위기를 조성해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
