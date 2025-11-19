현대차 사장 "백악관, 조지아주 구금 사태에 직접 사과 전화"

조지아 주지사도 "우리 관할 아냐" 전화

트럼프도 해외 기술 인력 필요성 언급

호세 무뇨스 현대차 사장이 지난 9월 미국 조지아주에서 발생한 한국인 근로자 체포 구금사태와 관련해 백악관이 직접 사과했다고 밝혔다.

지난 9월 미국 이민당국이 공개한 현대차-LG엔솔 이민단속 현장. 연합뉴스

19일(현지시간) BBC에 따르면 무뇨스 사장은 싱가포르에서 열린 '블룸버그 뉴 이코노미 포럼'에서 조지아주 사태와 관련해 "백악관으로부터 사과 전화를 받았다"고 말했다.

무뇨스 사장은 또한 조지아 주지사 역시 전화를 걸어와 "무슨 일이 일어난 건지 모르겠다. 이건 주정부 관할이 아니다"고 말했다고 전했다.

미 이민세관단속국(ICE)은 지난 9월 조지아주에 있는 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장을 급습해 B-1 비자나 무비자 전자여행허가(ESTA) 제도로 입국한 한국인 노동자 317명을 불법 이민자로 간주해 구금했다.

이 과정에서 한국인 근로자들이 수갑과 사슬에 묶인 모습이 ICE 영상을 통해 알려지면서 한국 내에서 반미 감정이 고조됐다. 한국인 근로자들은 구금 일주일 만에야 정부 간 협상을 통해 한국행 비행기에 오를 수 있었다.

무뇨스 사장은 이날 포럼 패널 토론에서 "누군가가 전화를 걸어 불법 이민자들이 공장에 있는 것처럼 보이게 한 것 같다"면서 "그건 절대로 사실이 아니다"고 말했다.

그는 조지아주 사태가 "뜻밖의 나쁜 일"이었다면서도 미국 내 생산에 대한 현대차의 의지는 변함이 없다고 했다.

조지아주 사태를 계기로 한미 양국은 비자 제도 개선을 위한 워킹그룹을 가동하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 지난 11일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 조지아주 사태를 예로 들면서 미국이 필요로 하는 해외 기술 인력들을 데려와야 한다고 언급한 바 있다.

트럼프 대통령은 지난달 일본으로 향하는 에어포스원에서도 기자들과 만나 "내가 어떤 기분인지 알지 않나. 나는 (이번 단속에) 매우 반대했다"며 "그들은 믿을 수 없을 정도로 복잡한 반도체와 컴퓨터를 만드는 사람들이다. 5년 동안 일한 적이 없는 실업자들을 데려다가 일을 시킬 수는 없다"고 했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



