LPGA 대회 성공 개최 해남…스포츠진흥대상 리더상 영예

전지훈련 유치…130억 원 경제 효과 '톡톡'

전남 해남군이 '2025 코리아 스포츠진흥대상'에서 리더부문 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.

코리아 스포츠진흥대상은 대한민국 스포츠 진흥과 발전에 기여한 단체·지자체·기업·인물 등을 선정해 모범 사례를 알리기 위해 2019년 제정된 상으로, 올해로 7회째를 맞았다.

해남군이 '2025 코리아 스포츠진흥대상'에서 리더부문 대상을 수상했다. 해남군 제공

시상식은 18일 서울 종로구 동아미디어센터에서 열렸다. 이 상은 스포츠동아가 주최하고 문화체육관광부, 대한체육회, 국민체육진흥공단이 후원한다.

해남군은 올해 전국 단위 대회와 전지훈련팀 유치를 통해 약 130억 원 규모의 직·간접 지역경제 효과를 창출하고 안정적인 스포츠마케팅 모델을 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 지난 10월 국내 유일의 LPGA 정규대회인 '2025 LPGA BMW 레이디스 챔피언십'을 성공적으로 개최하며 세계적인 스포츠마케팅 역량을 입증했다는 평가다. 대회 기간 6만여 명의 관람객이 해남을 찾으면서 60억 원가량의 경제효과도 거둔 것으로 분석됐다.

해남군은 해남스포츠파크 조성, 파크골프장 확충, 생활체육 프로그램 확대 등 군민 체감형 체육 복지를 강화하며 '스포츠 중심도시'로서의 기반을 다져왔다.

군 관계자는 "이번 수상은 해남군의 체육 인프라 확충과 스포츠 활성화 정책이 대외적으로 인정받은 결과"라며 "군민이 더 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 생활체육 지원과 체육 기반 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



