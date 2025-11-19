대장동 '항소 포기' 관여 박철우… 서울중앙지검장 발탁

박철우 신임 서울중앙지검장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전국 최대 규모 검찰청인 서울중앙지검의 수장에 박철우 대검찰청 반부패부장(검사장)이 임명됐다. 박 검사장은 대장동 개발 비리 사건의 '항소 포기' 과정에 개입한 인물이어서 파장이 예상된다.

19일 법무부는 "이번 인사는 서울중앙지검장 사직 등으로 인해 발생한 결원을 충원해 검찰 조직의 안정을 도모하고 그와 함께 대검검사급 검사의 인적 쇄신도 함께 고려했다"고 밝혔다.

검찰의 특수수사를 총괄 지휘하는 대검 반부패부장에는 주민철 서울중앙지검 중경2단 부장검사가 보임됐다. 공석이었던 서울고검장의 직무를 대행할 서울고검 차장검사(검사장)에는 정용환 서울고검 감찰부장이 임명됐다. 수원고검장에는 이정현 법무연수원 연구위원, 광주고검장에는 고경순 법무연수원 연구위원이 승진해 보임됐다.

윤석열 정부에서 좌천돼 한직에 머물던 이들이 이번 인사를 통해 모두 검찰 내 요직으로 복귀한 것이다. 특히 문재인 정부에서 대장동 수사를 이끌었던 주 검사장이 대검 반부패부장 자리에 앉으면서, 향후 대장동 사건 공판에도 큰 변화가 있을 것으로 예상된다.





