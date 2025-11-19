본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기소방, 전국화재조사 학술논문 발표대회서 '장려상'

이영규기자

입력2025.11.19 11:01

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 18일 충남 천안시에서 열린 '2025년 전국화재조사 학술논문 발표대회'에서 장려상을 받았다.


이번 대회는 전국 9개 시·도 소방본부가 참여한 가운데 논문 심사(70점)와 발표 평가(30점)를 합산해 우수 연구를 선정하는 방식으로 진행됐다.

경기도 대표로 참가한 화성소방서 황예주 화재조사관은 '리튬1차전지 폭발 위험성과 화재진압에 관한 실험적 연구'를 주제로 발표했다.


지난 18일 천안에서 열린 '전국 화재조사 학술논문 발표대회'에서 경기도 대표로 출전한 화성소방서 황예주 화재조사관이 장려상을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도소방재난본부 제공

지난 18일 천안에서 열린 '전국 화재조사 학술논문 발표대회'에서 경기도 대표로 출전한 화성소방서 황예주 화재조사관이 장려상을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

황 조사관은 발표에서 정밀한 실험 데이터를 기반으로 리튬전지 화재의 위험성을 분석하고, 효율적인 진압 방안을 제시해 호평받았다.


특히 리튬전지 관련 화재 사고가 증가하고 있는 상황에서 시의성 있는 주제 선정해 현장 적용 가능성이 돋보였다는 평가다.

도 소방재난본부 관계자는 "리튬전지 화재는 열 폭주 등으로 진압이 매우 어려운 분야"라며 "이번 연구는 단순한 학술적 성과를 넘어, 향후 전국 소방 조직의 대응 매뉴얼 수립에도 직접적으로 기여할 수 있는 실용적 성과"라고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기