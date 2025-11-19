본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

농협은행, 금융사 지배구조 평가 5년 연속 A등급

오규민기자

입력2025.11.19 10:04

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국ESG기준원 '금융사 지배구조평가'

NH농협은행이 한국ESG기준원(KCGS)이 올해 금융회사 120개사(상장 54개사, 비상장 66개사)를 대상으로 실시한 '금융회사 지배구조평가'에서 5년 연속 A등급을 획득했다고 19일 밝혔다.


한국ESG기준원은 평가받는 기업의 지속가능 경영수준을 점검하고 개선하는 것을 목적으로, 매년 국내 상장기업의 환경, 사회, 지배구조 세 가지 부문을 평가해 등급을 공개하고 있으며, 비상장 금융회사에 대해서는 지배구조 부문만을 평가해 발표하고 있다.

농협은행, 금융사 지배구조 평가 5년 연속 A등급
AD
원본보기 아이콘

농협은행은 최고의사결정기구인 이사회에 환경·사회·지배구조(ESG) 중대성을 토대로 ESG성과 및 전략을 보고하고 있으며, 이사회에서 검토한 내용을 ESG전략에 반영하고 있다. 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 통해 이사회 구성의 독립성 및 전문성, 감사위원회의 독립적인 역할, 기후리스크를 포함한 전반적인 리스크 관리체계, 윤리경영을 포함한 내부통제, 임직원 보수체계 등의 전반적인 이사회 운영현황 등을 상세하고 투명하게 공시하고 있으며, 이러한 노력이 5년 연속 A등급 성과로 이어졌다고 설명했다.

강태영 은행장은 "이번 평가결과는 NH농협은행이 투명하고 책임있는 지배구조를 운영해온 결과"라며 "지배구조뿐만 아니라, 환경 및 사회분야에서도 ESG경영을 투명하게 실천하여 지속적으로 고객과 지역사회로부터 신뢰받고 사랑받는 은행으로 자리매김하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기