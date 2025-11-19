현대해상, 간병 2종 배타적사용권 획득

재택간병인지원·프리미엄간병서비스

퇴원 후 집에서 안정적으로 서비스받는다

신상품 마음을더하는케어간병인보험은 고령화로 느는 간병 수요에 대응해 병원은 물론 재택 치료 상황에서도 연속적인 간병인 지원을 보장하는 상품이다.

한 달간 1만건 이상 팔릴 정도로 고객에게 높은 관심을 받고 있다.

재택간병인지원 담보는 고객이 퇴원 후 자택 등 의료기관 외 장소에서 실질적인 재택 간병이 필요한 경우 간병인을 보내는 서비스다.

기존 간병인보험이 입원 시에만 간병인을 보냈다면 이 담보는 퇴원 후 집에서도 안정적으로 간병 지원을 받도록 설계한 것이 특징이다.

프리미엄 간병 서비스는 전문 간병인 플랫폼을 통해 요양보호사 자격을 갖춘 간병인을 보내준다. 모바일 애플리케이션을 통해 간병 일정을 관리하고 간병 보고서를 볼 수 있다. 간병인 서비스 이용 접근성과 활용성을 높였다.

현대해상 관계자는 "이번 배타적사용권 획득 담보는 퇴원 후 간병 공백 해소와 질 높은 간병서비스 제공으로 회사의 고객 중심 노력을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 고객에게 도움이 되는 보장과 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



