셀바스AI, 국군수도병원 수술실 운영 통합관제 실증사업 수주

조인경기자

입력2025.11.19 09:25

통합 CMS 시스템 기반 마련

인공지능(AI) 전문기업 셀바스AI 는 국군의무사령부 예하 국군수도병원 수술실의 '수술실 운영 통합관제 및 정보제공 실증사업'을 수주했다고 19일 밝혔다.


셀바스AI, 국군수도병원 수술실 운영 통합관제 실증사업 수주
이번 사업은 국군 수도병원 내 수술실에 스마트 통합관제 시스템을 구축, 실시간 데이터 통합과 모니터링을 통해 수술 효율성과 환자 안전성을 높이는 것이 목적이다. 최근 대형병원 중심으로 다양한 브랜드의 환자감시장치(PMD)가 도입되면서 장비 간 정보를 통합 관리할 수 있는 중앙감시장치(CMS)에 대한 수요가 확대되고 있다.

셀바스AI는 이번 실증사업을 통해 군 의료 환경에서 통합 CMS 시스템의 기술적 타당성을 검증하고 향후 상용화 기반과 레퍼런스를 확보할 계획이다. 앞서 23년 국군수도병원의 '첨단 ICT 기반 스마트 의료시스템' 사업을 통해 국군외상센터에 AI 의료 솔루션을 공급한 경험이 있어 이번 프로젝트에서도 스마트 의료체계 구축 역량을 발휘할 것으로 기대된다.


스마트 수술실 시스템은 실시간 모니터링과 통합 대시보드를 통해 수술 중 환자 생체정보와 의료 장비 상태를 통합 관리한다. 이를 통해 위험 요소를 조기에 감지하고 대응 속도와 정확성을 높일 수 있다.


셀바스AI 관계자는 "이번 사업은 군 의료 시스템의 효율화와 함께 향후 민간 병원 및 국내외 의료기관으로의 확장 가능성을 검증하는 중요한 단계가 될 것"이라며 "통합 CMS 시스템 개발을 통해 의료 데이터 통합 관리 분야에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
