용인 구성도서관, 리모델링 마치고 27일 재개관

개방형 열람공간 확장…북카페형으로 조성

LP존·AI바둑로봇 등 시니어 특화공간 갖춰

경기도 용인시 구성도서관이 리모델링을 마치고 오는 27일 재개관한다.

구성도서관은 지하 1층~지상 3층, 2775㎡ 규모로 지난 2007년 문을 연 공공도서관이다. 이번 재개관은 리모델링을 위해 올해 1월 1일부터 휴관에 들어간 지 11개월 만이다.

리모델링 공사를 마치고 오는 27일 재개관하는 용인시 구성도서관의 라운지(왼쪽)와 시니어존. 용인시 제공

시는 리모델링을 통해 노후시설을 개선하고, 열람 공간 등을 재구성했다. 사업에는 '경기도 공공도서관 건립지원사업'을 통해 확보한 도비 10억원을 포함해 총 44억2000만원이 투입됐다.

새로 문을 여는 도서관은 개방형 열람 공간을 확장하고, 북카페형으로 조성됐다. 다양한 정보통신기술(ICT) 기기도 갖췄다.

특히 도서관을 이용하는 어르신을 위해 레코드판 청음이 가능한 '구성레코드', 인공지능(AI) 바둑 로봇 체험 공간 등을 새로 마련했다.

도서관은 27일 재개관식을 개최하며, 28일 오전 9시부터 운영을 시작한다.

재개관식에서는 다문화 예술팀 '아코디언 아트'의 식전공연, 어린이 참여형 '샌드아트 퍼포먼스 공연' 등 시민을 위한 다양한 프로그램이 마련된다. 공연 관람은 도서관 홈페이지에서 사전 신청하면 된다.

방문객에게는 휴대폰에 가까이 대면 도서관 홈페이지로 연결되는 근거리무선통신(NFC) 기능을 담은 LP 키링, 코너 책갈피 기념품을 선착순으로 제공한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



