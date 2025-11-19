[클릭 e종목]"파인엠텍, 대규모 투자 의미"

유안타증권은 19일 파인엠텍 파인엠텍 441270 | 코스닥 증권정보 현재가 8,700 전일대비 640 등락률 -6.85% 거래량 2,891,855 전일가 9,340 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 파인엠텍, 폴더블 부품 설비 투자 위해 570억 조달[클릭 e종목]"파인엠텍, 2026년 급격한 성장세 예상…적정가 1만6000원"[클릭 e종목]"파인엠텍, 중장기 실적 성장 전망…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 연속적인 투자에 나서는 이유를 신규 대형 고객사를 위한 준비라고 분석했다.

파인엠텍은 지난 17일 유상증자 계획을 공시했다. 총 발행 주식 수는 603만 8935주로 증자 전 발행주식총수 대비 16.04%에 해당한다. 총금액은 570억원이다. 조달한 자금은 시설자금, 타법인 증권 취득자금, 차입금 상환 자금 등으로 활용한다.

권명준 유안타증권 연구원은 "올해 총 3건, 535억원 규모의 폴더블 관련 투자를 발표했다"며 "유상증자로 조달한 자금 가운데 200억원은 폴더블 레이저 설비 등에 사용한다"고 설명했다.

이어 "지난달에는 160억원을 투자해 폴더블 시장 확대에 대응하고 초정밀 레이저 생산능력을 확대하기로 했다"며 "앞서 7월에도 초정밀 레이저 생산능력을 확대하려고 175억원을 투자하기로 했다"고 덧붙였다.

그는 "파인엠텍은 폴더블 스마트폰의 내장힌지를 주력으로 납품하는 업체"라며 "국내외 고객사로 내장힌지를 판매하고 있다"고 소개했다. 아울러 "500억원이 넘는 대규모 투자를 진행한다는 것은 신규 대형 고객사를 위한 준비라고 해석된다"고 강조했다.

권 연구원은 "투자시점과 규모를 고려하면 신규고객사향 내년 제품일 가능성이 크다"며 "폴더블 레이저 장비의 레이저 드릴링을 통해 금속재료에 정밀한 구멍을 뚫으면, 화학식각 대비 미세 구조를 정밀하게 형성할 수 있다"고 말했다. 이어 "차기 모델을 위한 투자가 될 것으로 예상한다"며 "일시적 납품이 아닌 연속적인 납품 구조가 될 것으로 추정한다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



