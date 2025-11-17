본문 바로가기
대만 총통, 日 비판 中에 "트러블메이커 되지 말라"

이민우기자

입력2025.11.17 18:50

시계아이콘00분 44초 소요
"중국이 지역 평화와 안정 해쳐"

다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언을 두고 중국과 일본의 갈등이 고조되는 가운데 라이칭더 대만 총통이 중국을 비판하고 나섰다.


17일 대만 중앙통신사(CNA) 등 외신에 따르면 라이칭더 대만 총통은 이날 국가당안관 개소식에서 기자들과 만나 중국이 지역 평화와 안정을 해치고 있다며 '트러블 메이커'가 돼서는 안 된다고 밝혔다.

라이 총통은 "일본에 대한 중국의 하이브리드 공격이 인도·태평양 지역의 평화와 안정에 심각한 충격을 주고 있다"면서 "국제사회가 이를 계속 주시할 것을 촉구하고 싶다"고 말했다.


이어 "중국은 자제하고 대국의 풍모를 보여야 한다"라며 "지역의 평화와 안정에 문제를 일으키는 자(麻煩製造者·트러블메이커)가 돼서는 안 되고 규칙에 기반한 국제질서의 궤도로 돌아와야 한다"고 강조했다.


친중 성향 마잉주 전 대만 총통이 다카이치 총리의 발언을 '무모하다'고 비판한 것에 대한 질문에는 "(조지 글래스) 주일본 미국 대사가 이미 앞서 성명을 내 다카이치 총리의 발언이 미일 관계 증진과 지역 평화와 안정에 도움이 될 것이라고 말했다"고 답했다.

이어 라이 총통은 "특히 야당 정치인들이 일본의 정치적 행보를 부정적으로 해석하는 것은 적절치 않다"고 언급했다.


앞서 지난 7일 다카이치 총리는 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝혔다.


중국은 이에 대해 고강도 비난을 쏟아내는 한편 자국민에게 유학과 여행 등 일본 방문 자제령을 내렸다. 이에 중국 주요 항공사들은 일본행 항공편을 무료로 취소·변경하기로 했다.

라이칭더 대만 총통 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

