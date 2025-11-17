"저소득층, 맥도날드도 못 먹어"…트럼프 관세에 美 소비양극화

고소득층 고가상품 소비 늘어

저소득층 연체율↑·소비 위축

코로나19 대유행 이후 전 세계적으로 심화한 인플레이션 흐름에 최근 관세 여파까지 겹치면서 미국 내 소비 양극화 현상이 뚜렷해졌다.

16일(현지시간) 로스앤젤레스(LA)타임스는 맥도날드·델타항공·호텔 체인 등의 매출 실적과 연체율 자료를 토대로 최근 소비 동향 변화를 분석한 결과를 보도했다.

미국의 소비 양극화 논란을 촉발한 것은 지난 8월 발표된 맥도날드의 2분기 실적 결과였다. 맥도날드의 2분기 매출(68억4000만달러)은 작년 같은 기간보다 5% 늘었지만, 주 고객층인 저소득층의 매장 방문은 두 자릿수 비율의 감소세를 보였다. 반면 고소득층 방문은 저소득층 방문이 줄어든 만큼 늘었으며, 중산층 고객의 방문은 미미한 증가세를 보였다.

이 같은 소비 양극화의 배경에는 맥도날드 제품의 급격한 가격 인상이 있다. 맥도날드 메뉴의 평균 가격은 2019~2024년 5년 동안 40% 나 올랐다. 메뉴별로 보면 빅맥 평균가는 이 기간 4.39달러에서 5.29달러로 올랐다. 10조각 맥너겟 세트 가격도 7.19달러에서 9.19달러로 상승했다.

코로나19 대유행 당시 전 세계적으로 풀린 유동성이 물가를 밀어 올리는 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 무분별한 관세 정책은 상품 가격에 추가 악재로 작용했다. 급격하게 오른 미국 기준금리도 저소득층의 구매력을 위축시킨 원인 중 하나다. 신용점수 모델링 업체인 밴티지스코어가 2020년 1월부터 올해 9월까지 60일 이상 연체 데이터를 분석한 결과 연 소득 4만5000달러 미만 가구의 연체율은 팬데믹 이후 급증한 뒤 2022년 이후 하락하지 않았다.

높은 주거비 부담도 가계의 가처분 소득을 줄이는 데 영향을 미쳤다. 2023년 연 가구소득 3만 달러 미만 임차인의 주거비를 제외한 잔여 소득 중앙값은 월 250달러에 그쳤다. 2001년보다 55%나 줄어든 것이다. 고물가·고금리 탓에 쪼그라든 저소득층의 구매력은 상대적으로 견조한 고소득층의 소득과 대비를 이루면서 소비 양극화를 촉발했다는 분석이다.

델타항공의 2분기 일반석 매출은 1년 전보다 5% 줄었지만, 프리미엄 좌석 판매는 5% 늘었다. 업계 조사기관 코스타에 따르면 포시즌스·리츠칼튼 등 고급 호텔 브랜드의 올해 매출은 최근까지 2.9% 늘어났지만, 저가 호텔 매출은 같은 기간 3.1% 감소했다.





