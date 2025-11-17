본문 바로가기
전남대병원 김수완 교수, 대한고혈압학회 회장 취임

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.17 17:26

시계아이콘00분 24초 소요
전남대병원 김수완 교수, 대한고혈압학회 회장 취임
전남대학교병원은 신장내과 김수완 교수가 대한고혈압학회 제32대 회장으로 선출돼 공식 취임했다고 17일 밝혔다.


김 교수는 지난 6~8일까지 서울 콘래드호텔에서 열린 추계학술대회에서 대한고혈압학회 회장으로 선출됐다. 임기는 1년이다.

김 신임 회장은 전남대학교 의과대학을 졸업하고 현재 전남대병원 신장내과 교수로 재직 중이며, 과학기술정보통신부 지정 '신장질환 제어 및 투석기기 고도화 선도연구센터' 센터장, 대한민국 의학한림원 정회원으로서 신장·고혈압 분야의 학문적 발전에 기여하고 있다.


김 신임 회장은 "대한고혈압학회는 1994년 창립 이후 고혈압 연구의 학문적 기반을 확립하고 진료 표준화를 선도해온 국내 대표 학술단체로 성장했다"며 "급속한 고령화로 만성질환의 부담이 커지는 가운데, 고혈압 관리의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있다. 환자 삶의 질 향상과 심혈관질환 예방에 실질적인 도움이 될 수 있도록 학술적·사회적 기반을 강화하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

