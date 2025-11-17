금감원, 리스크관리 워크숍 개최…"증권사 모험자본 공급 역량 강화"

금융감독원이 증권사의 모험자본 공급 확대를 앞두고 리스크관리 역량을 강화하기 위한 워크숍을 열었다.

금감원은 17일 업계와 공동으로 '기업신용공여 등 증권사 리스크관리 워크숍'을 온라인 방식(ZOOM)으로 개최했다고 밝혔다. 행사에는 증권사 모험자본 공급 및 기업금융 심사·사후관리 담당자 약 150명이 참석했다.

이번 워크숍은 종합금융투자사업자(이하 종투사) 추가 지정 등 증권사의 모험자본 공급 확대를 앞두고 각 증권사가 자체적으로 리스크관리 역량을 점검하는 기회를 제공하기 위해 열렸다.

금감원은 올해 상반기 진행한 종투사 대상 '기업신용공여 등 리스크관리 실태 점검' 결과를 설명했다. 심사역 개인 역량에 지나치게 의존한 투자 의사결정, 리스크관리담당임원(CRO)에 대한 재의요구권 미부여 등 개선 필요 사례를 소개했다. 또한 발행어음운용과 기업금융업무가 동일 본부에서 운영될 때 발생할 수 있는 이해상충 우려도 공유했다.

업계는 인수금융, 주식담보대출, 자산유동화, 브릿지론 등 신용공여 유형별 리스크 요인 정의, 스트레스테스트 수행 방법, 핵심 심사 체크리스트 활용법 등을 발표하며 실무 경험을 나눴다. 산업·차주·담보 특성을 반영한 사후평가 체계 구축 사례도 소개됐다.

최근 금융당국은 종투사에 조달액의 25%를 모험자본으로 공급하도록 의무화하는 등 적격 투자처 선별·발굴 등이 주요한 과제로 꼽히고 있다. 여기에 맞춰 IBK기업은행은 중소·벤처기업 금융 경험을 바탕으로 한 모험자본 공급 전략을 발표했다.

금감원은 "워크숍을 통해 모험자본 공급 전략, 리스크 관리 모범사례를 공유해 증권업계의 모험자본 공급역량이 강화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 증권사의 원활한 모험자본 공급, 리스크관리 역량 강화를 위하여 긴밀하게 소통하고 적극 협력하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



