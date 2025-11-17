본문 바로가기
금융

수협은행, 오픈뱅킹 안심차단서비스 시행

오규민기자

입력2025.11.17 13:30

14일 전국 영업점서 서비스 제공
12월 중 비대면 신청 가능

Sh수협은행이 명의도용에 따른 비대면 금융사기 예방을 위한 '오픈뱅킹 안심차단서비스'를 시행했다고 17일 밝혔다.


오픈뱅킹 안심차단 서비스는 명의도용 금융사기 피해예방을 위한 목적으로 금융감독원 및 금융결제원 주관하에 수협은행을 포함한 전 금융권에서 공동 시행하는 서비스다. 이 서비스는 금융결제원 계좌통합관리서비스를 기반으로 운영되며 한 곳의 금융기관만 방문하면 거래 중인 모든 금융사의 오픈뱅킹 거래를 일괄 차단할 수 있다.

수협은행, 오픈뱅킹 안심차단서비스 시행
서비스를 신청하기 위해서는 영업점에 방문하여 본인확인을 거친 다음, 본인이 계좌를 보유한 금융기관과 그 계좌의 상세내역들을 조회한 후, 안심 차단하고자 하는 기관을 선택하면, 신청한 기관에 보유한 계좌 및 앞으로 개설할 계좌까지 오픈뱅킹 거래를 차단할 수 있어 명의도용에 따른 금융사기를 예방할 수 있다.

지난 14일부터 전국 영업점에서 서비스를 제공한 후, 12월 중 수협은행 파트너뱅크(비대면)에서도 서비스를 제공할 예정이다.


수협은행 관계자는 "수협은행은 비대면 금융거래 시 발생할 수 있는 각종 금융사고 예방에 꾸준히 역량을 집중해 왔으며, 이번 오픈뱅킹 안심차단서비스는 그 일환"이라면서 "앞으로도 금융소비자 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

