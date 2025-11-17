본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

에이루트 "앤에스알시, 글로벌 반도체 기업향 수주 급증"

유현석기자

입력2025.11.17 13:27

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에이루트 의 반도체 장비 전문 자회사 앤에스알시(NSRC)는 올해 10월 기준 수주잔고가 134억원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 이는 지난해말(88억원) 대비 52% 증가한 수치다.

에이루트 "앤에스알시, 글로벌 반도체 기업향 수주 급증"
AD
원본보기 아이콘

앤에스알시는 중국, 대만 등 글로벌 반도체 제조사를 대상으로 다양한 장비를 활발히 공급하고 있다. 글로벌 기업향 기존 반도체 노광장비 수주에 이어 최근 미세공정용 고부가가치 장비 관련 공급계약을 연이어 체결하며 수주잔고가 대폭 확대됐다. 중국 반도체 제조사와 체결한 최대 250억원 규모 장비 공급 프로젝트가 본격적으로 진행될 경우 추가 성과 확보가 기대된다.


하반기부터 수주 및 기술 용역 계약이 급증함에 따라 현재 앤에스알시는 사실상 풀가동 체제에 돌입했다. 지난 6월 대만 반도체 기업으로부터 수주한 40억원 규모 노광장비 고도화 프로젝트는 이달 중 작업 마무리 후 선적 예정이다. 전체 수주잔고 중 100억원 이상이 내년 1분기 매출로 인식된다.

앤에스알시는 하반기 기술 인력을 대거 확충하면서 기술력을 한층 고도화했다. 차별화된 기술력으로 독일, 중국, 일본 등 글로벌 주요 반도체 제조기업 대상 기술 용역 관련 영업 활동도 진행 중이다. 앤에스알시는 4분기 중 본사 내 미세공정용 장비 시연을 위한 장비 셋업을 마치고 고객사 대상 영업력을 강화할 계획이다.


회사 관계자는 "독보적인 기술력과 전문성을 기반으로 글로벌 반도체 기업으로부터 신뢰도를 확보하는 데 성공했으며, 최근 수주가 본격화되고 있다"며 "기존 노광장비 중심 사업모델을 넘어 반도체 공정에 필수적인 자동화 설비 분야로도 본격적인 진출을 추진 중"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中 "日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

"쇼핑몰에도 나타났다" 결국 마취총 사용해 제압…도심 한복판까지 덮진 곰 공포

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기