강진군 "유기질 비료 지원 신청 서두르세요"

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.11.17 14:22

다음달 10일까지 2026년 지원사업 접수

전남 강진군이 2026년도 농업경영비 절감과 지속 가능한 농업환경 조성을 위해 '유기질 비료 지원사업' 신청을 다음 달 10일까지 받는다. 군은 농가의 부담을 덜고 친환경 농업 기반을 강화하기 위한 필수 사업이라고 17일 밝혔다.

강진군 청사 전경.

강진군 청사 전경.

유기질 비료 지원사업은 토양 비옥도 향상과 친환경 농업 확대를 목표로 매년 추진되고 있다. 농산물 생산 과정에서 사용하는 부산물 비료(유기질비료, 부숙 유기질비료)의 구입비 일부를 지원하는 내용으로, 농림축산부산물의 자원화와 재활용을 촉진하는 역할도 하고 있다.


지원 품목은 유기질비료 3종(혼합유박, 혼합유기질, 유기복합비료)과 부숙 유기질비료 2종(가축분퇴비, 일반퇴비) 등 총 5종이다. 강진군은 도내 생산 유기질비료(3종)에 대해 20㎏ 한 포당 3,430원을 지원한다. 부숙 유기질비료는 정부 지원액(700~1,000원)에 더해 강진군이 특등급 기준 1,280원을 추가해 총 2,280원을 지원하고 있다.

군은 2025년에 2,423 농가에 36만5,014포대를 공급했다며 지원 규모를 설명했다.


대상은 농업경영정보가 등록된 농업경영체로, 유기질비료를 농산물 생산에 사용하는 농가다. 신청을 원하는 농업인은 비료 종류, 품질 등급(부숙 유기질비료), 신청 물량, 공급 시기 등을 기재한 신청서와 관련 서류를 농지 소재지 읍·면사무소 산업팀에 제출하면 된다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
