벌써 '세일' 끝났어? NO!… 르노코리아, 세일페스타 혜택 11월말까지 연장

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.17 10:51

2026년형 그랑콜레오스 구매 최대 찬스

연말 고객 감사제 '르노 메르시 위크'도

세일 끝나자 또 세일이 시작된다.


르노코리아(대표이사 니콜라 파리)는 코리아세일페스타 종료 이후인 17일부터 르노코리아만의 세일 페스타로 역대 최고 수준의 고객 혜택을 11월 말까지 이어간다고 알렸다. 이와 함께 매주 특별한 선물을 제공하는 고객감사제 '르노 메르시 위크'도 올 연말까지 지속한다.

이달 말까지 르노코리아의 베스트셀링 중형 SUV '그랑 콜레오스'를 구매하는 고객은 2026년형 그랑 콜레오스의 아웃도어 감성 스페셜 에디션인 '에스카파드(escapade)'를 최대 390만 원의 혜택과 함께 만나볼 수 있다.

르노 그랑 콜레오스 에스카파드(escapade) 루프박스 버전.

그랑 콜레오스 에스카파드는 옵션·액세서리로 제공하는 파노라마 선루프 또는 루프박스를 기본 사양으로 탑재한 점이 특징이다. 또 2026년형 그랑 콜레오스에 적용된 업그레이드된 기능은 물론 에스카파드만의 내외관 디자인 포인트로 고객에게 더 특별한 가치를 제공하는 모델이다.


이밖에 2025년형 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보에스프리 알핀 4WD는 최대 350만원, 쿠페형 SUV '아르카나'의 1.6 GTe의 경우 파워테일게이트 무상 제공 및 10만원 상당 옵션/액세서리 구매 혜택, 검증받은 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'은 전기차 특별 지원금 최대 300만원 혜택 등을 코리아세일페스타 기간과 동일하게 누릴 수 있다. 르노코리아의 스테디셀러 중형 SUV 'QM6'도 생산 월별 100만~300만원의 특별 혜택 등 최대 490만원의 혜택을 이달 말까지 이어간다.


르노코리아가 연말을 맞아 고객에게 특별한 선물을 매주 제공하는 고객 감사제 '르노 메르시위크(Renault Merci Week)'도 함께 진행된다.

11월 17일부터 23일까지 르노코리아 공식 홈페이지를 통해 신청 후 차량을 시승한 고객에게는 100명을 추첨해 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다.


이 기간에 차량을 구매한 고객 10명에게는 아쿠아 디 파르마 차량용 디퓨저를 추첨으로 제공하고 재구매 로열티 고객의 경우 2명을 추첨해 다이슨 펜슬백 플러피 콘청소기를 증정한다. 이후 연말까지 각 주차별 상품 내용은 해당 기간에 르노코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

