의회에서도 갈린 입장…‘광주공항 국제선 임시취항’ 논쟁 확산

강수훈 “장기 단절 막아야” vs 박수기 “보여주기 행정”

시민단체도 반박…국토부 수용은 불투명

호남권 국제선이 전면 중단된 뒤 광주시의회에서도 '광주공항 국제선 임시취항'을 두고 입장이 갈리며 논쟁이 확산하고 있다. 무안국제공항 참사 이후 대체 방안이 마련되지 않은 상황에서 시의회 내부 갈등까지 겹친 모습이다.

강수훈 광주시의원은 17일 제2차 정례회 5분 발언에서 "호남의 하늘길이 최소 수년간 끊길 수 있어 광주공항 국제선 재개가 현실적 대안"이라고 주장했다. 그는 "무안공항 사고 진상규명은 철저히 이뤄져야 하지만, 조사 장기화로 국제 이동권까지 마비될 수는 없다"며 "국토교통부 역시 정상화 로드맵과 이동권 보완 대책을 내놓지 못하고 있다"고 지적했다. 이어 "광주공항 국제선을 임시 취항해 고립을 막아야 한다"고 말했다.

이에 대해 박수기 의원은 기존 입장을 유지하며 반대했다. 그는 앞서 행정사무감사에서 "국토부가 이미 불허한 사안을 근본적 변화 없이 반복 제기하는 것은 행정의 신뢰를 흔드는 보여주기 행정"이라고 비판했다. 또 "무안공항 사고와 군공항 이전 문제가 얽힌 상황에서 임시취항 주장은 전남도·무안군과의 신뢰를 해칠 수 있다"고 했다.

시민단체 '광주공항 국제선 부활 시민회의'는 박 의원 주장에 즉각 반박했다. 단체는 "박 의원이 제시한 교통비 지원은 광주·전남 연 100만 명 수준의 해외여행 수요를 고려하면 비현실적"이라며 "국제선 임시취항이 가장 즉각적이고 실질적인 대책"이라고 밝혔다.

일각에서는 "광주시 내부에서도 국제선 재개를 두고 의견이 갈리는 가운데, 국토부가 임시취항을 수용할지조차 불투명하다"는 지적이 나온다.





