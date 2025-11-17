본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

"포인트 충전됩니다" … 고성군 건의로 경남도 여성농업인 바우처 제도 개선

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.17 10:01

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 고성군은 제97차 경상남도시장군수협의회에서 농협채움카드에 포인트를 충전하는 방식으로 전환해야 한다고 공식 건의한 결과 경상남도가 이를 반영해 2026년부터 새로운 지급 방식이 시행될 예정이라고 17일 밝혔다.

이상근 고성군수가 경상남도시장군수협의회에서 농협채움카드에 포인트를 충전하는 방식으로 전환해야 한다고 공식 건의하고 있다.

이상근 고성군수가 경상남도시장군수협의회에서 농협채움카드에 포인트를 충전하는 방식으로 전환해야 한다고 공식 건의하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

여성농업인 바우처 사업은 그동안 매년 별도의 바우처카드를 새로 발급받아야 해 농협 시군지부 방문 부담, 카드 관리 불편, 반복 민원 등이 꾸준히 제기돼 왔다.


이에 고성군은 이러한 불편을 해소하기 위해 농협채움카드에 포인트를 충전하는 방식이 현장 중심의 실질적 대안이라고 판단해 협의회에 정식으로 건의했다.

경상남도는 고성군의 건의를 토대로 2026년부터 포인트 충전 방식과 기존 선불카드 방식 중 선택할 수 있도록 사업지침을 변경할 예정이다.


이로써 여성농업인은 보유한 채움카드를 그대로 활용할 수 있어 발급 절차가 간소화되고, 불필요한 농협 시군지부 방문과 반복 민원도 줄어들 전망이다.


이상근 군수는 "현장의 불편을 정확히 파악해 제도 변화로 연결하는 것이 지방행정의 역할"이라며 "앞으로도 군민이 체감하는 생활 편의를 강화하는 정책 실행에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"전용칸 넉넉…경차, 일반칸에 주차 안돼" 아파트 안내문 시끌

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

K방산 4사, 올 영업익 4조 훌쩍… 수주잔액도 100조원 넘어

새로운 이슈 보기