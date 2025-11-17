[특징주]그린광학, 코스닥 상장 첫날 90% 넘는 급등세

그린광학 그린광학 0015G0 | 코스닥 증권정보 현재가 26,400 전일대비 10,400 등락률 +65.00% 거래량 9,714,762 전일가 2025.11.17 09:46 기준 전 종목 시세 보기 close 이 코스닥 상장 첫날 '따블(공모가 대비 2배 상승)' 달성에 성공했다.

한국거래소 코스닥시장본부는 17일 오전9시 서울사옥 홍보관에서 초정밀 광학시스템 및 광학소재 제조기업인 그린광학의 코스닥시장 상장기념식을 개최했다. AD 원본보기 아이콘

17일 오전 9시45분 현재 그린광학은 공모가(1만6000원) 대비 1만5050원(94.06%) 오른 3만1050원에 거래되고 있다. 장중 5만5000원까지 오르기도 했다.

그린광학은 지난달 28~이달 3일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 962.34대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위(1만4000~1만6000원) 상단인 1만6000원으로 확정됐다. 뒤이어 이달 6~7일 진행된 일반 청약에서는 1199.94대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 4조8000억원이 모였다.

1999년 설립된 그린광학은 방산, 우주항공, 반도체, 디스플레이 등 첨단 산업 전반에 쓰이는 고성능 광학 소재 및 제품을 공급하고 있다. 전체 임직원의 4분의 1이 연구개발 인력이며, 원스톱 제조 기술과 징크설파이드(STD-ZnS & MS-ZnS) 생산 능력을 기반으로 기술성평가에서 A·A 등급을 획득했다.





