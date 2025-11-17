신한카드, 아름인도서관 개관…"사회공헌활동 실천"

학용품·가방 전달
신한카드는 강원 삼척시 도계지역아동센터에 고객 기부금으로 아름인도서관을 개관했다고 17일 밝혔다.
신한카드가 강원 삼척시 도계지역아동센터에서 아름인도서관 개관식을 열고 기념촬영을 하고 있다. 신한카드
이번 개관은 556번째다. 고객 기부금을 조성해 문을 연 건 3번째다.
도서관은 도서와 태블릿과 전자칠판을 갖췄다. 친환경 시공자재를 활용해 아이들이 쾌적하게 책을 읽도록 조성했다.
아동들에게 학용품 세트 및 임직원들이 만든 교통안전 키링과 가방 등도 전달했다.
신한카드는 2010년부터 아름인도서관 사회공헌 사업을 하고 있다.
신한금융그룹 미션 '따뜻한 금융'을 실천하는 신한카드 대표 사회공헌 사업이다.
아동·청소년 독서 공간, 지역사회복지관, 공공기관, 군부대 및 어린이병원 등 지원 대상을 늘려나갔다.
지금까지 국내외에 총 556개의 도서관을 구축했다. 도서 85만여권을 지원했다.
고객 대상 아름인도서관 지원 기부캠페인도 해마다 진행 중이다.
신한 쏠페이 애플리케이션에서 카드 결제 및 포인트를 통해 기부금을 조성하는 방식이다.
기부금이 일정 금액에 도달할 때마다 필요한 지역에 고객 이름으로 아름인도서관을 조성한다.
지금까지 고객 2만9000여명 약 5200만원을 기부했다.
신한카드 관계자는 "고객 기부금으로 지역사회 아동에게 쾌적한 친환경 독서 공간을 제공했다"며 "기업의 사회적 책임을 다하며 고객과 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
