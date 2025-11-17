기아, 평택에 인증중고차 센터·PBV 익스피리언스 센터 개소

기아 인증중고차 센터 평택 직영점 내부 전경. 기아 AD 원본보기 아이콘

기아가 경기 평택 청북읍 일대 1만9000평 부지에 인증중고차 브랜드 특화 고객 거점인 '기아 인증중고차 센터 평택 직영점'과 기아 최초 목적기반차량(PBV) 특화 거점인 'PBV 익스피리언스 센터(PBV Experience Center)'를 열었다고 17일 밝혔다.

기아 인증중고차 센터 평택 직영점 적치장. 기아

기아 인증중고차 센터 평택 직영점 전용 시승 트랙. 기아

1층에 있는 기아 인증중고차 센터 평택 직영점에서는 총 1400여대(실내 약 640대·실외 약 750대)의 실물 차량을 확인할 수 있다. 또한 특화 프로그램으로 경사로와 요철 구간이 구현된 약 800m 길이의 전용 시승 트랙도 있어서 차량 구매 전 차량의 내구성과 승차감을 경험할 수 있다.

센터에는 일대일 맞춤형 상담이 가능한 전문 인력이 있다. 방문이 어려운 고객을 위해 온라인으로 전문가와 실시간 소통할 수 있는 라이브 상담 서비스도 도입할 계획이다.

기아는 전기차 라인업을 체험할 수 있는 'EV 라운지'도 함께 조성했다. 애프터마켓 용품을 전시하고 실제 장착된 차량까지 확인할 수 있는 '기아 샵(Kia Shop)'도 함께 운영할 예정이다.

목적기반차량(PBV) 익스피리언스 센터 내부 전경. 기아

목적기반차량(PBV) 익스피리언스 센터 내부 전경. 기아

2층의 PBV 익스피리언스 센터는 향후 PBV 라인업을 차례로 전시하는 공간이다. 'PBV 전시존'에서는 다양한 내·외장 색상의 PV5 모델 및 글로벌 공구 브랜드 '밀워키'와 협업한 PV5 카고 모델을 만나볼 수 있다. 증강현실(AR) 기반 체험 프로그램을 통해 PBV의 활용 가능성을 경험할 수도 있다.

또한 PBV를 직접 체험할 수 있는 시승 프로그램을 운영하고 비즈니스 라운지, 인스파이어링 존(Inspiring Zone), 비즈니스 스퀘어 등 개인은 물론 기업과 공공기관 고객을 위한 비즈니스 전용 공간도 마련될 예정이다.

기아 인증중고차 센터 및 목적기반차량(PBV) 익스피리언스 센터 부지에 조성된 반려견 놀이터. 기아

방문 고객과 지역 주민이 자유롭게 이용할 수 있도록 벚꽃 산책로와 반려견 놀이터, 분수공원 같은 편의시설을 조성하기도 했다. 한국도로공사와 협업해 평택 복합 휴게소와 연결되는 도로를 마련하고 전망대 등을 통해 지역 명소가 될 방침이다.

기아 관계자는 "센터 내 차별화된 프로그램을 바탕으로 중고차 구매의 새로운 기준을 제시하고 지역사회와 함께 성장하는 거점으로 자리매김하겠다"고 했다.

기아 인증중고차 센터 평택 직영점 및 목적기반차량(PBV) 익스피리언스 센터 외부 전경. 기아





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



