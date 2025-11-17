'온국민·다이나믹 TDF' 중장기 성과 앞세워 수탁고 2조 돌파

KB자산운용은 'KB 온국민·다이나믹' TDF 수탁고가 2조원을 돌파했다고 17일 밝혔다.

자금몰이 배경은 뛰어난 중장기 성과에 있다. 14일 기준 'KB온국민TDF 2055(UH)'의 5년 수익률은 114.50%로 같은 기간 전체 운용사 TDF 가운데 1위를 차지했다. 1년, 3년 수익률은 각각 22.06%, 76.88%를 달성했다.

고객 성향에 따라 선택할 수 있는 다양한 상품군도 강점이다. KB자산운용은 보수적 투자 성향을 지닌 고객을 위한 패시브 운용 전략의 'KB온국민TDF'와 적극적 투자를 원하는 고객을 위한 액티브 운용 전략의 'KB다이나믹TDF'를 갖추고 있다. KB다이나믹TDF는 전체 빈티지(2030, 2040, 2050) 3년 수익률이 52%를 웃도는 등 KB온국민TDF 못잖은 양호한 성과를 자랑한다.

퇴직연금이나 개인연금 등 연금계좌에서 장기 투자 상품으로 흔히 활용하는 TDF 특성상 상품 선택의 핵심 요소로 꼽히는 총보수는 연 0.360~0.605% 수준으로 저렴한 편이다.

KB자산운용은 지난해 2060년 은퇴를 목표로 하는 투자자를 위한 맞춤형 상품인 'KB온국민·다이나믹TDF 2060'을 새로 선보였다. 라인업 확대에 따라 투자자들의 연금 상품 선택 폭을 넓혔다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "연금투자 상품으로 주로 활용하는 TDF 상품 특성상 안정적 운용 역량이 매우 중요하다"며 "특화된 리서치 기반 운용체계를 갖춘 KB자산운용의 TDF에 투자하면 안정적 수익과 자본차익을 동시에 거둘 수 있을 것"이라고 강조했다.

KB자산운용은 투자자들이 KB자산운용의 상품만으로 퇴직연금 포트폴리오를 구성할 수 있도록 'KB온국민·다이나믹TDF' 외에도 'KB타겟리턴OCIO시리즈, 'KB디딤다이나믹자산배분펀드' 등 풍부한 연금상품 라인업을 구축하고 있다.





