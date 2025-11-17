본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

"김장 용품, 대형마트보다 전통시장이 10.8% 저렴"

이서희기자

입력2025.11.17 08:44

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소진공, 15개 품목 가격 조사
전통시장 35만447원…10.8% 저렴
조미료가 11.8%로 차이 커

김장 용품은 대형마트보다 전통시장에서 살 때 비용이 10.8% 더 적게 드는 것으로 조사됐다.

"김장 용품, 대형마트보다 전통시장이 10.8% 저렴"
AD
원본보기 아이콘

17일 소상공인시장진흥공단은 지난 5일부터 7일까지 전통시장 37곳과 대형마트 37곳을 대상으로 김장 용품 15개 품목의 가격을 조사한 결과를 발표했다.


조사에 따르면 김장 용품 구매 비용은 전통시장이 평균 35만447원으로, 대형마트(39만7원)보다 약 10.8% 저렴했다. 품목별로는 조미료(11.8%), 채소류(11.6%), 젓갈·선어류(4.6%)가 전통시장에서 가격 우위를 보였다.

전체 15개 조사 품목 중 12개가 전통시장에서 더 저렴했다. 생강(30.0%), 쪽파(27.3%), 미나리(27.3%), 새우젓(19.2%), 마늘(14.5%), 고춧가루(13.7%), 굴(8.6%) 등이 대표적이다.


박성효 소진공 이사장은 "올해 김장 용품을 전통시장에서 구매하면 가계 부담을 덜 수 있을 것"이라며 "많은 분이 전통시장을 찾아 알뜰하게 김장을 준비하시길 바란다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기