산림청 신임 차장에 박은식 산림산업 정책국장 임명

대전=정일웅기자

입력2025.11.17 08:39

수정2025.11.17 08:42

정부는 산림청 신임 차장에 박은식(朴恩植·55·사진) 산림산업정책국장을 임명했다고 17일 밝혔다.


박은식 산림청 차장. 산림청 제공

박 차장은 2001년 기술고시(36회)로 입직해 24년간 산림청 국제산림협력관, 기획재정담당관, 산림환경보호과장, 산림정책과장, 산림자원과장 등 주요 핵심 보직을 두루 거친 산림정책 전문가로 평가받는다.

특히 직원들이 꼽은 '베스트 상사'로 선정될 만큼, 내부에서는 조직관리 능력이 뛰어난 리더로 인정받는다.


산림산업정책국장으로 재직할 당시에는 국민주권 시대를 뒷받침할 산림 분야 국정과제 수립과 산림 분야 경제 활성화를 위한 산림활용도 제고 대책을 마련했다.


또 국제산림협력관으로 재직할 때는 산림 분야 최대 국제회의인 '세계산림총회(World Forestry Congress·WFC)'를 성공적으로 개최하고 '국외산림탄소 축적증진법'을 제정하는 등 굵직한 현안을 도맡아 추진했다.

박 차장은 "앞으로 '나무의 시대'에서 '목재의 시대'로, '녹화의 시대'에서 '경영의 시대'로 전환을 촉진하겠다"며 "산림재난에도 철저히 대비해 '사람을 살리는 숲' 실현을 위해 노력하겠다"고 취임 소감을 갈음했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
