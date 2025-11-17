구로구, 사회적경제 기업 한자리에…24일 성과공유회 개최

구청 강당서 협업 성과·정책 방향 논의

서울 구로구(구청장 장인홍)가 이달 24일 구청 5층 강당에서 ‘2025년 구로 사회적경제 성과공유회’를 연다. 이번 행사는 사회적경제 기업들의 한 해 성과를 나누고, 상호 교류를 통해 미래 발전 방향을 모색하기 위한 자리다.

사회적경제 성과공유회 홍보 포스터. 구로구 제공. AD 원본보기 아이콘

성과공유회는 구로사회적경제사회적협동조합과 구로사회적경제통합지원센터가 주최·주관하며, 협업사업과 소셜마켓, 공정무역, 사회적경제 탐구생활, 사업개발비 지원 등 올해 추진된 다양한 사업 결과가 소개된다.

이날 현장에서는 강민수 한국사회연대경제 상임이사가 ‘2026 사회적경제 정책 방향 및 예산 분석’을 주제로 발표한다. 이어 사회적경제 유공자 표창, 서로도움가게 현판 증정, 따뜻한 겨울나기 성금 전달식 등이 진행될 예정이다.

행사 참여를 원하는 기업이나 시민은 홍보 포스터의 QR코드를 통해 사전 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 구로사회적경제통합지원센터로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “구로구는 사회적경제 기업이 지역과 상생하며 성장할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진하고 있다”며 “오늘 성과공유회를 통해 서로의 노고를 격려하고, 내년에도 더 나은 사회적 가치를 창출하는 한 해가 되기를 기대한다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>